Бородина и сестра Самойловой гнусно обманывают поклонниц

Хотите себе платье из новой коллекции Ксении Бородиной ? Или мечтаете одеть дочку в магазине двоюродной сестры Юлии Самойловой — супруги рэпера Джигана Оксаны? Забудьте. Эти женщины — обманщицы, наживающиеся на доверчивых поклонниках. О том, по какой схеме действуют мошенницы — в материале News.ru.

Ксения Бородина активно рекламирует в Instagram свой брендовый магазин bang_bang_borodina. Поклонниц телеведущая завлекает якобы низкими ценами. Например, женщина продаёт платье с ажурной сеткой и комбинацией внутри. И всего-то за 3 900 рублей! «Ну и где здесь подвох?» — спросите вы.

А теперь предлагаем вам зайти на сайт популярного интернет-магазина Aliexpress. Знакомьтесь — сетчатое платье за 1 220,32 рубля. Ничего не напоминает? Обратите внимание: указанный на сайте китайский бренд ECTIC к Ксении Бородиной никакого отношения не имеет.

скриншот страницы Aliexpress

Дальше — больше. «Девочки, Ваше любимое вельветовое платье в наличии. Цена 4900 рублей», — призывно пишет Ксения. Телеведущая даже сама сфотографировалась в наряде. Уважаемые поклонницы, просим вас не торопиться с покупкой.

Снова заходим на сайт Aliexpress. Здесь вы можете приобрести точно такое же платье всего за 1227 рублей. И опять о Ксюше здесь ни слова. Автор фасона — китайский бренд LYJDIQI. Интересно, Бородиной не стыдно выдавать чужие бренды за свои и втридорога продавать поклонницам?

скриншот страницы Aliexpress

А теперь ознакомимся с Instagram детского бренда Оксаны Самойловой iamspecial. Выбираем первое платье. Цена — 2600 рублей.

И возвращаемся на сайт Aliexpress. Тоже самое за 461 рубль. Производитель — китайский бренд Bestime.

скриншот страницы Aliexpress

Возможно, звёздные дивы украли у китайцев лишь фасон и сшили платья из более качественных материалов. Но, глядя на фотографии, создаётся впечатление, что женщины закупили оптом одежду на Aliexpress и нашили на неё свои бирки. Будьте аккуратны, не доверяйте своим кумирам!