Мария Берсенева VS Маргоша: что актриса сделала с лицом 

37-летняя актриса изменилась до неузнаваемости…
Марию Берсеневу все знают по комедийному сериалу «Маргоша». Тогда актрисе предстояла нелегкая задача: сыграть бабника и шовиниста, который однажды просыпается в теле женщины… И Мария с этой ролью справилась блестяще.
Более того, актрису не раз признавали самой сексуальной и красивой женщиной России! Правда, со времен Маргоши та сильно изменилась: сейчас Берсеневу практически не узнать.
За это время Мария несколько раз меняла цвет волос, стиль… И, судя по последним фотографиям в Instagram, из черного цвета насовсем ушла в шанетки, а еще и челку отстригла.
Кажется, не обошлось и без «уколов красоты». Подписчики заметили изменения формы скул и губ. Они как минимум стали пухлее.
«Маша, что же вы с собой сделали», «Без всех этих косметических процедур вы куда милее», «И сейчас красивая, но совсем другая», — писали подписчики.
Впрочем, изменилась не только внешность, но и стиль. В одежде появилось больше принтов, а образы актрисы стали более повседневными.
Мария изменения во внешности никак не комментирует. В таких случах любит отшучиваться: «Я меняюсь, как и любой человек».
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