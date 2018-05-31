На случай дождя: королева Летиция показывает, как носить кожаные легинсы и плащ

Летиция Ортис — умеет привлечь внимание к своим нарядам. Так, например, на прошедшем в Риохе международном семинаре, посвященном журналистике, королева появилась не в классическом деловом костюме, а в ярком, цвета фуксии, плаще и кожаных легинсах.

Королева вышла к фотографам в черном total look из облегающих легинсов демократичного бренда Uterque (стоимость около 30 тысяч рублей), топа с длинными рукавами и лаковых лодочек на шпильке Carolina Herrera. Причем леггинсы, очевидно, не только очень стильные, но и удобные — ранее Летиция уже надевала их на мероприятие в Мадриде. Чтобы образ не выглядел слишком строго или скучно, королева добавила к нему яркий плащ доступного итальянского бренда Atos Lombardini (стоимость около 15 тысяч рублей).