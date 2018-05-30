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Ода демократии: королева Летиция в кожаных легинсах Uterque
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Ода демократии: королева Летиция в кожаных легинсах Uterque 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Летиция Ортис — признанная икона стиля Испании. Супруга короля Филиппа каждый год попадает в списки best-dressed монарших особ, оставаясь при этом верной маркам своей страны. Так, вчера королева посетила международный семинар журналистики, на котором предстала в пальто темно-розового цвета Atos Lombardini с геометрическим принтом. Но главный ажиотаж вызвало появление Летиции в кожаных легендах демократичного бренда Uterque, которые она дополнила туфлями Carolina Herrera. Стоит отметить, что Летиция, как и Кейт Миддлтон, не боится повторять свои образы по несколько раз. К слову, эти же легенсы королева выбрала для своего выхода несколько дней назад на мероприятии в Мадриде.
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