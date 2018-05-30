Купальники для любых фигур: что выбирают звезды?

Закрытые купальники и бикини, ретро-модели и оригинальные декоративные элементы — а вы уже знаете, в чем звезды будут встречать это лето? BeautyHack попросил основательницу бренда Vitusing Swimwear Виту Иванову устроить разбор полетов и рассказать, какие звездные купальники можно смело брать с собой в отпуск.

Алессандра Амбросио

На мой взгляд, такой купальник идет только подросткам и совсем не украшает фигуру Алессандры. Вот если надеть его на девочку лет пятнадцати, будет отлично, но советую все же воздержаться от такого большого количества деталей на маленьком кусочке ткани.

Даутцен Крез

Эта модель купальника уже второй год на пике популярности — и Даутцен он отлично идет. Яркие цвета идеально подходят блондинкам, тем более с такой шикарной фигурой, как у модели. Если у вас похожие параметры — берите смело!

Это, пожалуй, один из моих любимых купальников, — классический «закрытый» крой и никаких лишних деталей. Такой купальник идет абсолютно всем, более того — плотная ткань визуально уменьшает объемы в районе талии, придавая фигуре утонченный вид.

Селена Гомес

Если вы — стройная с идеальными пропорциями девушка, да еще и с ногами от ушей, то этот купальник точно для вас. На Селене он очень гармоничен, несмотря на то, что рост у нее далеко не модельный. Зато соблюдены женственные пропорции фигуры — подчеркнуты и плечи, и грудь, и талия, и бедра.

Бейонсе

Не самый удачный вариант, хотя под стиль Бейонсе подходит идеально — она выглядит сочно и ярко. Я уверена, что чувствует она себя в нем очень комфортно. Но тем не менее, я бы отнесла этот купальник к разряду серферских или любительских — тех, что выбирают для красивых фотографий. А на купальнике певицы я бы убрала рукава и подняла чуть выше линию бедер, чтобы визуально удлинить ноги.

Жизель — ей, конечно, идет все! В данном случае, я бы лишь надела трусики чуть повыше, чтоб линия бедра была более открытой — это визуально придаст женственности бедрам и сделает талию более выраженной. Сейчас же посадка трусиков больше напоминает мужские плавки. А вообще, купальник с треугольниками — это классика, такой обязательно должен быть в гардеробе каждой девушки!

Деми Ловато

Купальник сам по себе очень красивый — единственное, в случае с Деми, я бы сделала вырез менее широким, соединив между собой нижние части верхних деталей. Таким образом визуально получились бы «песочные часы» и фигура стала бы более утонченной. Девушкам с пышными формами стоит обращать внимание на пропорции купальника, иначе можно подчеркнуть массивный низ или верх.

Джиджи Хадид

Обожаю Джиджи — девушкам с ее типом фигуры идет все! Смело экспериментируйте и выбирайте любые купальники — от мини до ретро. Любой фасон и цвет — вас будут только украшать. Купальник на Джиджи супер стильный, к тому же ретро всегда в моде — как маленькое черное платье. Стильно, лаконично и со вкусом!

И снова возвращаемся к теме пропорций купальника — в данном случае они не соблюдены и очень утяжеляют низ, придавая фигуре массивность. Классический черный купальник корсетного кроя смотрелся бы на Риз гораздо выгоднее и подчеркнул бы ее женственные формы. А этот купальник стоит выбирать девушкам с узкими бедрами.

Тут все хорошо подобрано — почти классика, если бы не кокетка в виде игривых трусиков «парашютиков», как я их называю. Идут они тем, у кого нет проблем с фигурой, но все-таки этот крой на любителя, так как он увлечивает объем спереди и сзади. На Эмме, все же, выигрышней смотрелись бы стандартные трусики.

Я не очень понимаю такие купальники — в них и не позагорать, и не поплавать, а разве что красиво сфотографироваться, как это делает Ванесса. В принципе, для фотосессии такая модель купальника подойдет почти всем — прикроет пышную грудь, придаст объем маленькой груди, подчеркнет талию за счет объемного верха и визуально уменьшит бедра.

Нина Добрев

Здесь мне все нравится — актрисе очень идет такая модель купальника, и в целом, пойдет она всем, у кого нет ничего лишнего в районе талии и живота. Выглядит очень женственно и гармонично.

Эшли Грэм

Мне очень нравится Эшли и ее пропорциональная фигура, но купальник в данном случае не подчеркивает ее женственные формы. Прозрачная сетка в районе живота его только увеличивает, и хочется заменить рукав на плотную лямку. Но тут нужно не забывать что поддержкой груди в таких купальниках как раз и является лямочка, и если грудь пышная (а значит, и тяжелая), то лямок должно быть две, иначе грудь будет на разном уровне.

Эмили Ратаковски

Идеальная фигура Эмили позволяет ей носить все, что угодно, — в том числе, и любые модели купальников! Даже этот купальник, который, скорее всего пойдет только самой Эмили, ее только украшает. Но имейте в виду — для такой модели наличие груди и талии обязательно.

Зои Кравиц

Купальник определенно в стиле Зои — был бы еще на размер меньше, и придраться было бы не к чему. Такой подойдет любому типу фигуры, главное, чтобы был в обтяг! Купальник ни в коем случае не должен свисать или сбориться, это портит как внешний вид купальника, так и фигуру его хозяйки.

Кэти Перри

Снова проблема одной лямки и пышной (тяжелой) груди как у Кэти. Грудь при этом хочется приподнять повыше, и сменить расцветку купальника. На мой взгляд, он не красит фигуру и подойдет девушкам с менее выдающимся бюстом, чтобы все было на своих местах.

Сама модель купальника прекрасна, но расцветка — очень на любителя. Такая клетка почти всегда визуально увеличивает объем, как и в данном случае, поэтому однотонный темный цвет сделал бы фигуру гораздо изящнее. Не уверена, что такой узор вообще кому-либо идет.

Ретро-купальник — это всегда отличный выбор, особенно гармонично подходит девушкам с внешними данными как у Эшли. Это тот самый тип фигуры и типаж, который идеально сочетается с ретро стилем.

Начнем с того, что тело Сиары идеально — в меру накаченное и подсушенное без каких-либо изъянов. Купальник на такой фигуре всегда выглядит сногсшибательно! Очень интересная модель — пожалуй, все замысловатые купальники будут круто смотреться на подтянутом теле. Поэтому экспериментируйте как угодно и, конечно, отдавайте предпочтение открытым моделям купальников.

Прекрасная Марго и красивый купальник, но я бы завысила линию бедра, удлинив визуально ноги. Такой купальник, особенно в белом цвете, лучше носить девушкам с идеальной или почти идеальной фигурой — в любом другом цвете он подойдет любому типу фигуры.