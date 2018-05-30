Расцвели к 30

Мария, 28 лет: «В 24 года я себе сильно не нравилась. Был лишний вес, тогда я весила близко к 60 килограммам при росте 152 сантиметра. Набрала вес, когда переехала учиться в Новосибирск и жила в общежитии. Финансово не было возможности что-то менять. У меня была лампа для маникюра, делала ногти себе сама, конечно же, очень неудачно, зато было экономно.

Носила мешковатые вещи, чтобы не было видно лишнего веса, ходила на супервысоких каблуках — они тоже были дешёвые, купленные на барахолке. Я и стиль были несовместимыми понятиями. Носила короткое платье, оно такое на животе с рюшами, складками — думала, ничего лишнего не видно. Любимый магазин тогда был Terranova. Изменения начались постепенно: сначала изменила питание, сделала брови. Мастер очень удивилась, что я в 26 лет ни разу не выщипывала брови. Потом я экспериментировала с причёской: светлые, тёмные, волнистые, короткие. Мастеру маникюра не рассказала про свои эксперименты — поняла, что всё делала не так. Я же самоучка, смотрела в интернете ролики. Финансов, естественно, не хватало, чтобы купить всё, что на сайтах было написано, да и по видео трудно научиться — на одной руке было ещё ровно, а на второй было совсем неудобно делать.

Я ни на кого не ровняюсь, нет определённых кумиров. Бывают такие моменты, что приходит что-то в голову — и ищу образы, например вбиваю в поиск „стрижка светлая блондинка“, и я выбираю по картинкам примерные образы. В „Инстаграме“ ищу похожих людей по росту, весу, внешности — смотрю, как люди выглядят в этом образе, и примеряю на себя.

Сейчас одеваюсь так, как мне комфортно. Я весь день активничаю, мне нужна максимально удобная одежда. Важно, чтобы в течение дня можно было сменить образ несколько раз — сняла кардиган, получилось что-то новое.

Сейчас смотрю на ту одежду, которую раньше надевала — мини, платья, — у меня всё было открыто: и грудь, и ноги. Ощущение такое, что это было не со мной. Смотрю на того человека, будто это во сне было. Трудно представить, что я жила в таком образе. Есть фото, где у меня длиннющие ногти — ну как я могла их себе делать?

С появлением финансовых возможностей меняются мировоззренческие, теперь я могу позволить себе другие магазины — там совершенно другой стиль. Самое интересное, что люди адекватно относились, никто никогда не говорил: „Маша, тебе это не идёт!“. Они же видели это всё, они были нормальными, видимо, стеснялись.

После всех изменений появилась уверенность. Это связано даже не с причёской или бровями, а именно с весом. Теперь я могу носить любую одежду, у меня даже плечи распрямились. Ощущение, что груз с себя сняла. Раньше я хотела закрыться, не появляться в обществе, не выходить из дома, надеть на себя мешок, но теперь понимаю, что чем больше на себя мешок надеваешь, тем больше это видно со стороны.

Раньше у меня в гардеробе не было брючных костюмов, теперь несколько. Всё время что-то привношу в свой стиль, интересно каждые 3–5 месяцев открывать новое — а что, если в этом я буду ещё лучше выглядеть?».

Ольга, 31 год: «Были студенческие годы, первый курс института, я весила, наверное, килограмм 69 при росте 164 сантиметра. Скачок веса был на первом курсе: я всегда занималась спортом (лёгкой атлетикой), была не худенькая, но такая в теле, резко бросила спорт, а в студенчестве постоянные перекусы, тусовки — много набрала. Тогда я не переживала из-за веса, постепенно пришла в форму — возобновила тренировки, бассейн. Но скачки веса у меня постоянно: только перестану контролировать себя в еде, сразу идёт набор веса.

Тогда ещё были цветные линзы, я тогда перепробовала всё, что было. До сих пор не боюсь экспериментов — могу волосы и в розовый, и в красный затонировать. Тогда же я и начала экспериментировать с причёской. Ходила длинноволосой брюнеткой, такой иссиня-чёрной. Потом поняла, что это добавляет мне возраста. Стала коротко стричься, ушла в блондинку, очень себя комфортно чувствую.

Поняла, что нужно меняться, после рождения дочери, мне было 27 лет. Я набрала 26 килограмм, которые не ушли, — поняла, что на весах и в зеркале я безобразна. Пересмотрела свой рацион, изменила образ жизни, исключила мучные изделия, но макароны могу себе позволить, откорректировала количество сахара, стала контролировать углеводы — стараюсь их не есть после четырёх часов дня.

Я человек не ленивый, мотивировала себя сама. Когда родила дочь, жизнь сильно изменилась. Когда ребёнку исполнилось четыре месяца, я пошла в зал тренироваться. На работу вышла очень рано, дочке было где-то год и два.

В студенчестве любила юбки короткие, это было сильно вульгарно. Короткие топы я и сейчас могу надеть, но в сочетании с другими вещами это не будет выглядеть вызывающе. Тогда казалось, что чем вульгарнее, тем моднее, — это очень смешно сейчас.

Меняться надо не только внешне, но и внутренне. У каждого человека есть свои комплексы, во мне они жили, и очень много, я с ними боролась. Теперь я чувствую себя гармоничнее и увереннее».

Ольга, 35 лет: «В студенчестве ходила в штанах клеш. Ну и куртка была у меня тогда! Моя подруга тогда носила длинный кожаный плащ — это было прям супер, такое могли позволить только те, у кого были деньги. Любили ботинки с острым носом на каблуке, у меня были бордовые, сильно модные. И опять сейчас эта мода возвращается — у меня снова есть такие ботинки. В юности были у меня высокие лаковые сапоги, сейчас мне такое кажется вульгарным.

Ещё в школе стриглась под мальчика, потом у меня была красная голова, но сейчас тоже этим никого не удивишь. Я сильно никогда не выделялась, но любила длинные яркие ногти. Брови были тонкие, их все выщипывали. А где-то в 25–26 перекрасилась в блондинку — ужасно, через неделю перекрасилась! У меня на всё лицо были глаза и нос. Глаза и без того большие, на светлом было видно только их. Со сменой цвета волос всё пошло не так, и я вернула тёмный цвет. Вот сейчас мой мастер говорит, что видит меня в блонде, но я боюсь после того опыта.

В институте мне казалось, что я самая красивая и модная. Сейчас я смотрю на себя ту — это же ужас, одни щёки, непонятный вес, я сейчас столько не вешу. Осознанно в зал пришла после 30. Поняла, что хочу быть не просто худой, а иметь тело с красивыми рельефами — приседаю со штангой весом 65 килограмм. Пришла в зал с весом 48 килограмм, мы убрали бока, я похудела до 46, была совсем худая. Хочется, чтобы были бёдра, попа, кубики — перешла на массу, сейчас вешу 50 килограмм, это мой вес.

Сейчас я собой довольна: моё тело подтянутое, даже если где-то наем, то за неделю приду в форму. Мне приятно, что ко мне тянутся люди, спрашивают, за какой срок я добилась результатов, какие продукты ем. У меня была задача сделать тело, которое нравилось бы мне, и приятно, что могу быть полезна людям».

Елена, 38 лет: «Мои юные годы пришлись на лихие 90-е, и мой облик тех лет вполне соответствовал веяниям эпохи. Тогда всё время появлялось что-то новое, и мы, девчонки, с радостью экспериментировали как с одеждой, так и с причёсками, и с макияжем. Помню себя в выпускном классе обесцвеченной блондинкой с длинными волосами, накрученными на концах на плойку, и слегка начесанной и зафиксированной лаком чёлкой. Тогда в продаже появилась специальная смесь для обесцвечивания в голубой коробочке — не помню название, которая давала такой бело-жёлтый оттенок. А до этого красили волосы обычным гидроперитом, его покупали, кажется, в аптеке. Притом у нас в классе были модницы, которые обесцвечивали только чёлку — это признавалось очень стильным. Модный макияж подсматривали у героинь первых мексиканских сериалов — помню, я раскрашивала губы ярко-красной помадой, как цыганка Кассандра, она казалась мне очень красивой.

Были в то время и базовые вещи, которые, как считалось, должны быть в гардеробе каждой модницы. Туфли-лодочки, белые кроссовки с кислотным салатовым сиреневым декором. Однотонные голубые джинсы (уже не варёнки!), вязаные удлинённые свитера с большим воротником-хомутом. Кожаные куртки — особенно ценились коричневого цвета, индийского производства, у меня, кстати, такая была. Зимой в моде были дублёнки, а когда я училась в НГПУ на первом курсе, появились так называемые „норковые береты“ — это такие шапки разной причудливой конфигурации, которые принято было носить на голове даже в помещениях. В них даже сидели на лекциях, вероятно, главной причиной, давшей толчок данной модной тенденции, была их дороговизна.

За фигурой, насколько я помню, как-то особо не следили, тогда не было столько информации, ориентирующей на здоровое питание. В университете мы с подругой на каждой перемене радостно уплетали что-нибудь вредное и вкусное — хот-доги, сдобные булочки и молочный шоколад „Альпен Гольд“.

Изменения во внешности происходили постоянно, время было такое, что и вокруг всё менялось. Кардинальная перемена случилась в связи с увлечением группой „Мумий Тролль“, и помимо музыки меня сразила стильная причёска Ильи Лагутенко . Я поехала в Питер и подстриглась там „под мумика“. На тот период и любимым стилем одежды стал унисекс — джинсы, футболки, толстовки, рюкзачки.

Сейчас в стиле одежды придерживаюсь классики, кэжуал. Одинаково люблю как спортивный, так и элегантный женственный стиль. Люблю аксессуары — шарфики, часы, разные серьги. Временами моему облику присуща лёгкая небрежность и растрепанность — я человек творческий, подвижный. Всё же главное для меня — это удобство. Работа преподавателем, экскурсоводом, конечно, накладывает некоторые этикетные обязательства, но в целом я, наверное, не слишком похожа внешне на стереотипного представителя высшей школы.

Старые фотографии вызывают у меня самые нежные чувства и тёплые эмоции. Ведь с ними связано столько воспоминаний. И я с удовольствием смотрю на себя в юности и думаю, что, несмотря на кардинально изменившийся внешний облик, многое сохранилось во мне с тех времен».

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