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Уродливые ботинки, которые носят сестры Хадид и Кайли Дженнер
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Уродливые ботинки, которые носят сестры Хадид и Кайли Дженнер 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Пока все продолжают носить ugly shoes вроде Balenciaga, Fila и Louis Vuitton, сестры Хадид вместе с Кайли Дженнер (20) вышли на новый уровень: уродливые ботинки. Такие нашлись в коллекции французского бренда Geo.
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И созданы они из высококачественной кожи (как у Беллы) и высококачественной резины (как у Кайли и Джиджи).
Последняя, кстати, носит их с шортами и топами летом. К слову, купить ботинки можно в Opening Ceremony и Dover Street Market.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/urodlivye-botinki-kotorye-nosyat-sestry-hadid-i-kajli-dzhenner/
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