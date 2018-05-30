Бренд осудили за прославление депрессии

Американская ювелирная марка Ban.do выпустила украшения-подвески, изображающие слова anxiety, depression и bipolar («тревожность», «депрессия», «биполярное расстройство»), сообщает The Independent

Пользователи социальных сетей обвинили дизайнера и производителя в «романтизации душевных болезней». В ответ Джен Готч (Jen Gotch), основательница бренда, заявила, что выпустила украшения с целью пробудить у потеницальных клиенток интерес к теме душевных заболеваний и психологических расстройств и дать повод к обсуждению этой проблемы.

«Я сама боролась с душевными заболеваниями большую часть моей жизни, поэтому я знаю, как это сложно, — и с личной, и с профессиональной точки зрения», — написала Готч в своем обращении к пользователям на сайте бренда.

Прибыль от продажи украшений будет перечислена в фонд Bring Change to Mind — некоммерческую организацию, которая борется со стигматизацией в обществе людей, страдающих душевными болезнями и психологическими расстройствами.