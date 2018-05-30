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Бренд осудили за прославление депрессии
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Бренд осудили за прославление депрессии 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американская ювелирная марка Ban.do выпустила украшения-подвески, изображающие слова anxiety, depression и bipolar («тревожность», «депрессия», «биполярное расстройство»), сообщает The Independent.
Пользователи социальных сетей обвинили дизайнера и производителя в «романтизации душевных болезней». В ответ Джен Готч (Jen Gotch), основательница бренда, заявила, что выпустила украшения с целью пробудить у потеницальных клиенток интерес к теме душевных заболеваний и психологических расстройств и дать повод к обсуждению этой проблемы.
«Я сама боролась с душевными заболеваниями большую часть моей жизни, поэтому я знаю, как это сложно, — и с личной, и с профессиональной точки зрения», — написала Готч в своем обращении к пользователям на сайте бренда.
Прибыль от продажи украшений будет перечислена в фонд Bring Change to Mind — некоммерческую организацию, которая борется со стигматизацией в обществе людей, страдающих душевными болезнями и психологическими расстройствами.
В январе 2018 года корпорация-производитель ноутбуков и компьютерной техники Dell выпустила коллекцию украшений из золота 585 и 750 пробы, полученного при переработке материнских плат старых компьютеров. Дизайн колец и серег, а также мужских запонок разработан в сотрудничестве с актрисой Никки Рид и ее брендом одежды и аксессуаров Bayou With Love. «Мне кажется, такая инициатива выводит людей из зоны комфорта и позволяет им использовать сырье вторично или после переработки, — сказала Никки Рид.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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