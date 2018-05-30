Арабская принцесса за рулем попала на обложку Vogue

Фотография принцессы Саудовской Аравии Хайфы бинт Абдалла Аль Сауд попала на обложку журнала Vogue Arabia. Об этом сообщает Daily Mail.

На фото дочь покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы позирует за рулем красного кабриолета. Выбор этого снимка связан с тем, что с июня 2018 года женщинам в стране будет разрешено водить машину, не получая на это разрешения опекуна-мужчины. На других снимках Хайфа позирует в арабском платье-абайе с покрывалом на волосах или в европейском платье и широкополой шляпе.

В журнале отмечается, что жительницы Саудовской Аравии боролись за право водить автомобиль с 1990-х годов.

В марте 2018 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде под патронатом принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд, почетного президента Арабского совета моды (Arab Fashion Council), прошла первая в истории страны Неделя моды Arab Fashion Week с участием арабских и иностранных дизайнеров.