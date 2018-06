Эр-Рияд угрожает, Москва отвечает: почему саудиты беспокоятся о катарском вооружении?

Саудовская Аравия выражает обеспокоенность ведущимися между Москвой и Дохой переговорами о покупке комплексов С-400. По сообщению французской газеты «Ле Монд» (Le Monde), Саудовская Аравия пригрозила Катару применить военную силу, в случае приобретения им российской зенитной ракетной системы С-400.

По сообщению газеты, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз отправил послание президенту Франции Эммануэлю Макрону . В нем политик выразил «глубокую озабоченность» переговорами о покупке Катаром российской системы обороны. Король предполагает, что нахождение С-400 на территории Катара повлияет на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии и увеличит риск эскалации напряженности в регионе, особенно если катарская и российские стороны завершат сделку.

Париж и Доха отказались комментировать информацию французской газеты, а у Москвы другое мнение, которое, возможно, шокировало саудовцев. Поэтому остается вопрос: почему спустя год после кризиса в Персидском заливе, который начался 5 июня 2017 года, Эр-Рияд беспокоится о приобретении Катаром военной техники?

Шантаж Саудовской Аравии

Реакция Москвы на сообщение французской газеты «Ле Монд» последовала незамедлительно. Заместитель председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что позиция Эр-Рияда не повлияет на план Москвы поставить Дохе ЗРК С-400 «Триумф».

«Россия преследует свой интерес, поставляя Катару С-400 и зарабатывая деньги в госбюджет. Позиция Саудовской Аравии здесь ни при чем, планы России меняться не будут», — заявил Кондратьев. Он расценил заявление короля Саудовской Аравии о готовности применить военную силу против Катара, если он получит С-400, как «элемент шантажа».

«Понятно, что Эр-Рияд играет в регионе доминирующую роль, а усиление вооруженных сил Катара за счет российских комплексов С-400 дает ему явные преимущества. Поэтому понятно напряжение Саудовской Аравии», — сказал Кондратьев. Он убежден, что позиция Эр-Рияда по закупке Катаром российских комплексов скоординирована с США, поскольку Вашингтон не хочет терять «лакомый кусочек» на региональном рынке вооружений, поэтому продолжит оказывать давление на Саудовскую Аравию.

Холодная война

Саудовская Аравия пригрозила начать военную операцию против Катара. Французская газета «Ле Монд» назвала эту угрозу одним из симптомов так называемой «холодной войны» между государствами Персидского залива. В сознании саудовцев царит твердое убеждение, что оружейные сделки, которые заключает Катар в последнее время, прежде всего нацелены на сдерживание соседей, что угрожает их стабильности.

Начиная со второй половины 2017 года Доха подписала пакет контрактов на закупку военной техники и вооружения. В частности, Катар заключил соглашение с Италией о закупке семи военных кораблей на сумму около пяти миллиардов евро. Доха подписала контракт с США на покупку 30 истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов. А также заключила соглашение с Великобританией о поставке 24 боевых самолетов на сумму пять миллиардов долларов.

Эр-Рияд и группа стран, поддерживающие блокаду, предприняли совместные усилия по пресечению всех военных поставок Дохе, благодаря которым она может защитить себя. После неоднократных угроз военных действий против Катара в начале кризиса он прибег к помощи своих союзников во главе с Турцией, которая имеет военную базу в Катаре. Однако со временем Катар выбрал новую стратегию, основанную прежде всего на самообеспечении.

Через несколько месяцев после начала блокады, Катару удалось открыть новые горизонты для получения вооружения на востоке и западе и приобрести внушительный арсенал передового оружия. Подобное положение дел очень беспокоит его соседей, особенно после того, как в январе прошлого года посол Катара в Москве Фахд бин Мохаммед аль-Аттия заявил о начале переговоров о покупке российской противоракетной системы, которая является самой передовой системой в этой области.

Что осталось от последствий блокады?

Через несколько дней после начала блокады Саудовская Аравия и ее союзники (ОАЭ, Бахрейн и Египет) смягчили блокаду. Правительству Катара был передан список из 13 требований. Лидеры из четырех стран недооценили кризис и посчитали, что он не продлится долго, потому что Катар не сможет противостоять давлению, которое оказывается на него со всех сторон. Была предпринята попытка изолировать страну географически при помощи строительства нового морского пути через город Сальва.

Однако со временем четыре столицы не увидели того, на что они надеялись. Их соседи не страдали от голода и жажды, и они не свергли правящий режим, несмотря на неоднократные попытки поднять мятеж. Напротив, Катару удалось сломать блокаду, начав координацию с Ираном и Турцией, чтобы обойтись без саудовских товаров, которые составляли 80% импортируемых продуктов, необходимых гражданским лицам.

Порты ОАЭ были оставлены и заменены портами Омана и Пакистана. В долгосрочной перспективе планируется расширение этих портов. Что касается авиасообщения, то несмотря на закрытие воздушного пространства для катарских самолетов, Катару удалось найти альтернативные торговые маршруты.

Что касается политического кризиса, то он способствовал усилению Катара и его правящего режима. Страны, поддерживающие блокаду, многое потеряли для своих граждан и всего мира, так что блокада не была оправдана, а скорее являлась преднамеренным заговором для реализации региональной повестки дня, направленной на искоренение оппозиционных режимов, которые противостоят неолиберальной и светской ориентации на Ближнем Востоке. Об говорят последние заявления чиновников из стран «четверки».

Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани

Согласно последней официальной информации, представленной правительством Катара, блокада увеличила рост производства. Это связано с тем, что сельскохозяйственный и промышленный сектора страны активизировались для восполнения продуктов, отсутствующих на рынках Катара. Ранее они поступали из четырех стран, поддерживающих эмбарго.

Глава технического комитета по развитию и привлечению частного сектора в проекты экономического развития Катара Хамис Аль-Муханнади сообщил, что в Катаре действуют 65 заводов, а это означает, что с момента введения блокады в стране ежемесячно открываются более пяти новых заводов. «Катар намерен принять законы, которые защитят национальное производство», — заявил он.

Объем производства в Катаре в период с января 2017 года по январь 2018 года увеличился примерно на 300%. Кроме того, Катар обеспечивает себя рыбой на 80%. А от 22% до 52% овощей и фруктов производится на местном уровне.

В докладе Международного валютного фонда говорится, что прямые экономические и финансовые последствия для Катара в результате блокады угасают. Экономике Катара удалось преодолеть любые риски, а банковская система Катара оправилась от перемещения средств, которое произошло в начале дипломатического разрыва. Ожидается, что в 2018 году рост экономики составит 2,6%.

Кроме того, дефицит бюджета упал до 6% в 2017 году по сравнению с 9,2% в 2016 году. Согласно последним банковским отчетам, денежные резервы страны резко возросли в результате продолжающегося улучшения торгового баланса Катара.