Политик: Катар будет исходить из своих интересов в вопросе покупки С-400

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости . Катар в вопросе покупки у РФ систем ПВО С-400 примет решение, служащее его интересам, несмотря на критику Саудовской Аравии, заявил председатель Консультативного совета (парламента) Катара Ахмед аль-Махмуд.

"У них (Саудовской Аравии — ред.) нет права так говорить. Они должны уважать вас как державу, у них нет никакого права вмешиваться в ваши решения и в наши решения. У них этого не получится", — заявил аль-Махмуд.

"Мы примем то решение, которое в наших интересах", — заявил спикер парламента. Он отметил, что Катар ценит отношения с РФ и не будет слушать тех, кто склоняет страну к тому, что выгодно третьим лицам.