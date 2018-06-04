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Политик: Катар будет исходить из своих интересов в вопросе покупки С-400
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Политик: Катар будет исходить из своих интересов в вопросе покупки С-400 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Катар в вопросе покупки у РФ систем ПВО С-400 примет решение, служащее его интересам, несмотря на критику Саудовской Аравии, заявил председатель Консультативного совета (парламента) Катара Ахмед аль-Махмуд.
Ранее французская газета Monde сообщила, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором предупредил, что Эр-Рияд будет готов начать военную операцию против Катара в случае приобретения последним российских зенитных ракетных систем С-400.
"У них (Саудовской Аравии — ред.) нет права так говорить. Они должны уважать вас как державу, у них нет никакого права вмешиваться в ваши решения и в наши решения. У них этого не получится", — заявил аль-Махмуд.
"Мы примем то решение, которое в наших интересах", — заявил спикер парламента. Он отметил, что Катар ценит отношения с РФ и не будет слушать тех, кто склоняет страну к тому, что выгодно третьим лицам.
Ранее посол Катара в России Фахд аль-Аттыйя сообщал, что Доха обсуждает с Москвой возможность закупки систем противовоздушной обороны. СМИ уточняли, что у Катара есть предметный интерес к российской системе ПВО С-400. Россия и Катар в прошлом году подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве во время визита в Доху министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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