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Саудовская принцесса снялась для обложки арабской версии Vogue
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Саудовская принцесса снялась для обложки арабской версии Vogue 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 31 мая. Саудовская принцесса Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд снялась для обложки июньского выпуска арабского журнала Vogue, посвященного освобождению женщин королевства от консервативных запретов.
Выдержки из интервью и фотографии, вошедших в номер, опубликовал новостной портал Erem News.
На фото дочь короля Абдаллы бен Абдель Азиза Аль Сауда (правил с 2005 по 2015 год), одетая в белое платье и платок, сидит за рулем красного купе-кабриолета. Снимок, подписанный «Движущая сила», символизирует перемен для саудовских женщин, которым уже с 24 июня будет позволено управлять автомобилем.
"В нашей стране некоторые консерваторы боятся изменений, и во многом страх — это все, что они знают, я же сама с воодушевлением поддерживаю эти изменения, — отметила принцесса в интервью журналу. — Запад должен помнить, что каждая страна уникальна, у каждой страны есть свои сильные и слабые стороны. И у нас есть сильные и слабые стороны, но это наша культура и лучше попытаться понять ее, чем осуждать или критиковать".
В номере также опубликованы фотографии других саудовских женщин, сыгравших ключевую роль в происходящих изменениях. Среди них активистка Маналь аш-Шариф, возглавившая движение за права женщин, звезда женского футбола Саджа Камаль, актриса Ахд Камаль, которая появится в одном из сериалов производства Netflix, и Фатима Баашен — первая официальная представительница посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне. Все они изображены с непокрытой головой.
До сих пор Саудовская Аравия считалась одной из самых консервативных стран. Саудовское общество требовало от женщин строго придерживаться норм ислама. Но с приходом к власти короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и его сына и ныне наследника престола Мухаммеда бен Сальмана ситуация изменилась. Власти приняли план «Видение-2030», предусматривающий глобальные реформы — от экономики до общественных установок.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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