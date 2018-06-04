Ещё
Саудовские угрозы в адрес Катара
Далее:
Читайте также:
Ещё
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»

Саудовские угрозы в адрес Катара 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Согласно поступающим сообщениям, Саудовская Аравия пригрозила напасть на Катар, если тот приобретет зенитно-ракетные комплексы в России:
Саудовская Аравия угрожает начать военные действия против Катара, если тот примет решение о закупке в России самых современных систем противовоздушной обороны С-400, о чем сообщила газета «Монд».
Ссылаясь на полученную информацию, издание в пятницу заявило о том, что Эр-Рияд написал письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону с просьбой о вмешательстве, если эта сделка состоится, и об оказании содействия в сохранении региональной стабильности.
Россия в ответ на это отмахнулась от саудовских угроз, назвав их неуместными, и похоже, что соглашение о поставках все же будет реализовано. Саудовские заявления могут показаться блефом, но Эр-Рияд вот уже год безуспешно пытается запугать Катар своей блокадой, и не исключено, что на сей раз он осуществит свои угрозы. Тот факт, что саудовцы с готовностью угрожают другой стране противозаконным нападением, показывает, насколько опрометчивой и дестабилизирующей стала в последние годы Саудовская Аравия. Эр-Рияд со своими союзниками уже три года опустошает и разрушает соседний Йемен, а теперь без малейших на то оснований грозит применить силу против другого своего соседа. США, потакая саудовцам, помогают им превратиться в региональную угрозу. Поэтому Америка должна прекратить поддержку своего безрассудного сателлита.
ИноСМИ: последние новости
Наследие арабской кухни: блюда, прошедшие проверку временем История секса в арабо-мусульманской цивилизации Советы тем, кто собирается пойти на русскую свадьбу
Женский форум  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»25
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»94
Боня уже не скрывает свою полноту9
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь2
Звездные подруги, которые перестали общаться
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
00:58
Боня уже не скрывает свою полноту
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение