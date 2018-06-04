Саудовские угрозы в адрес Катара

Согласно поступающим сообщениям, Саудовская Аравия пригрозила напасть на Катар, если тот приобретет зенитно-ракетные комплексы в России:

Саудовская Аравия угрожает начать военные действия против Катара, если тот примет решение о закупке в России самых современных систем противовоздушной обороны С-400, о чем сообщила газета «Монд»

Ссылаясь на полученную информацию, издание в пятницу заявило о том, что Эр-Рияд написал письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону с просьбой о вмешательстве, если эта сделка состоится, и об оказании содействия в сохранении региональной стабильности.

Россия в ответ на это отмахнулась от саудовских угроз, назвав их неуместными, и похоже, что соглашение о поставках все же будет реализовано. Саудовские заявления могут показаться блефом, но Эр-Рияд вот уже год безуспешно пытается запугать Катар своей блокадой, и не исключено, что на сей раз он осуществит свои угрозы. Тот факт, что саудовцы с готовностью угрожают другой стране противозаконным нападением, показывает, насколько опрометчивой и дестабилизирующей стала в последние годы Саудовская Аравия. Эр-Рияд со своими союзниками уже три года опустошает и разрушает соседний Йемен, а теперь без малейших на то оснований грозит применить силу против другого своего соседа. США, потакая саудовцам, помогают им превратиться в региональную угрозу. Поэтому Америка должна прекратить поддержку своего безрассудного сателлита.