Белла Хадид, Леди Гага и еще 3 звезды, которые ходят во всем черном даже летом

После того, как черные вещи стали частью борьбы против харассмента, даже известные любительницы оттенков поярче перестали считать их скучными. Мы собрали выходы знаменитостей, в которых нет ни намека на цвет (кроме черного, разумеется).

Эмилия Кларк в последнее время игнорирует подборки летних платьев с цветочными расцветками и выбирает в пользу силуэта на все случаи жизни. Логичнее всего новые цветовые предпочтения актрисы можно объяснить тесным сотрудничеством с брендом Dolce&Gabbana: на съемках их кампаний звезда блистала в черных платьях.

Фотография: Legion-Media Эмилия Кларк

Старшая сестра Ким Кардашьян тоже частенько ходит во всем черном. Не так давно Кортни заметили по пути в ночной клуб: на телезвезде был черный кожаный кроп-топ с брюками и аксессуарами тон в тон.

Фотография: Legion-Media Кортни Кардашьян

Белла Хадид любит монотонные аутфиты. И поскольку ей подходят все цвета на свете, модель не видит ничего необычного в том, чтобы сделать черный своим любимчиком на один вечерок (пусть даже очень жаркий).

Фотография: Legion-Media Белла Хадид

Леди Гага, известная любовью к ядерным сочетаниям, внезапно переключилась на черный. На этой неделе певица сразила нас очередным выходом, где не прослеживалось ни одного светлого пятнышка. Кроме того, все вещи были из кожи.

Фотография: Legion-Media Леди Гага

От Диты фон Тиз вы такое точно ожидали: на днях звезда бурлеска появилась в аэропорту Лос-Анджелеса в черном с ног до головы. Стильный аутфит как и всегда удачно гармонировал с ярко-красной помадой и бледной кожей Диты, которую та тщательно оберегает от загара.

Фотография: Legion-Media Дита фон Тиз