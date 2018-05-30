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Белла Хадид, Леди Гага и еще 3 звезды, которые ходят во всем черном даже летом
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Белла Хадид, Леди Гага и еще 3 звезды, которые ходят во всем черном даже летом 

Журнал ОК! 33 минуты назад
После того, как черные вещи стали частью борьбы против харассмента, даже известные любительницы оттенков поярче перестали считать их скучными. Мы собрали выходы знаменитостей, в которых нет ни намека на цвет (кроме черного, разумеется).
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк в последнее время игнорирует подборки летних платьев с цветочными расцветками и выбирает в пользу силуэта на все случаи жизни. Логичнее всего новые цветовые предпочтения актрисы можно объяснить тесным сотрудничеством с брендом Dolce&Gabbana: на съемках их кампаний звезда блистала в черных платьях.
Фотография: Legion-Media Эмилия Кларк
Кортни Кардашьян
Старшая сестра Ким Кардашьян тоже частенько ходит во всем черном. Не так давно Кортни заметили по пути в ночной клуб: на телезвезде был черный кожаный кроп-топ с брюками и аксессуарами тон в тон.
Фотография: Legion-Media Кортни Кардашьян
Белла Хадид
Белла Хадид любит монотонные аутфиты. И поскольку ей подходят все цвета на свете, модель не видит ничего необычного в том, чтобы сделать черный своим любимчиком на один вечерок (пусть даже очень жаркий).
Фотография: Legion-Media Белла Хадид
Леди Гага
Леди Гага, известная любовью к ядерным сочетаниям, внезапно переключилась на черный. На этой неделе певица сразила нас очередным выходом, где не прослеживалось ни одного светлого пятнышка. Кроме того, все вещи были из кожи.
Фотография: Legion-Media Леди Гага
Дита фон Тиз
От Диты фон Тиз вы такое точно ожидали: на днях звезда бурлеска появилась в аэропорту Лос-Анджелеса в черном с ног до головы. Стильный аутфит как и всегда удачно гармонировал с ярко-красной помадой и бледной кожей Диты, которую та тщательно оберегает от загара.
Фотография: Legion-Media Дита фон Тиз
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