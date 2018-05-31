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Показ Gucci resort 2019: огонь, кресты и блестки
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Показ Gucci resort 2019: огонь, кресты и блестки 

FashionTime 3 часа назад
Фото: FashionTime
Вчера ночью во французском городке Арль прошел круизный показ итальянского модного Дома Gucci. Креативный директор бренда Алессандро Микеле устроил шоу на настоящем кладбище. Вдоль огня модели вышагивали разодетые в пух и прах. Пайтеки, перья, невероятные шляпы, треккинговые сандалии, украшенные камнями — все это сопровождалось атмосферной музыкой и десятком восторженных глаз. В шоу приняли участие и российские модели во главе с восходящей звездой Олгой Запивохиной и любимой многими Полиной Оганичевой. В начале показа Ольга вышла в нежно-розовом платье — идеальном для выпускного. Особое внимание стоит обратить и на аксессуары. Их на шоу было невероятное количество. Сумки-шары, классические варианты Gucci, клатчи и многое другое. В дополнении к этому стоит отметить и колготки из гипюра оттенка гусеницы.
GucciGucci GucciG Gucci
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