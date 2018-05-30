Русские модели на показе Gucci

Только что в Арле прошел круизный показ Gucci. В качестве моделей в нем приняли участие три русские девушки — Оля Запивохина, Полина Оганичева и Маруся Игошина, а также Гена Малинин. Олю вы можете помнить по нашей зимней съемке, а также по предыдущему показу Gucci, где она также была моделью, так же как и Маруся. Полина же успела стать лицом аромата Gucci Bamboo и тоже принимала участие в предыдущих показах. Алессандро Микеле называет их «музами»: очевидно, мы видим их на показах Gucci не в последний раз.