В шлепках нельзя! 12 вещей, неуместных на работе летом

С приходом тепла многие радуются, что можно всецело перейти на летний гардероб. Однако важно понимать, что это не распространяется на рабочее место, где по-прежнему важно следовать инструкциям и одеваться профессионально. Кроме того, масштабный опрос от OfficeTeam 80% показал, что выбор одежды может повлиять на шанс сотрудника получить повышение. Ниже мы расскажем, какие предметы гардероба лучше оставить в шкафу в рабочие дни.

Шорты

Эксперты отмечают, что женщины могут рассматривать для появления на работе шорты, которые доходят до колен, но мужчинам лучше полностью избегать их. При этом сами работодатели настаивают, что шорты не подходят для профессиональной среды, потому что они могут открывать слишком много кожи, а еще это способно отвлекать.

Рваная одежда

В мире моды рваные майки, джинсы и прочие предметы гардероба по-прежнему популярны, однако для работы подобные вещи не подходят совершенно. Если в месте, где вы работаете, допустимы джинсы, лучше выбирать более классические и сдержанные варианты.

“Пляжные” вещи

Все, что вы покупали для похода на пляж, будь то цветастые футболки, обрезанные шорты, саронги, купальники и тому подобное, не должны входить в перечень нарядов, которые допустимо надевать на рабочее место.

Бретельки

Для женщин рубашки без рукавов являются основным атрибутом для рабочего дня, но топы и платья без бретелек, безусловно, не подходят для офиса. «Чем больше кожи вы показываете, тем меньше у вас влияния», — считает эксперт по этике Анна Пост . Если и надевать что-то без бретелек, то лишь под кардиган или блейзер.

Шлепки

Эксперты отмечают, что в последние годы появление в шлепках на работе считается все менее приемлемым. К таким сотрудникам сложно относиться серьезно, к тому же, оголенные ноги являются тем, что не должны видеть все.

Носки и сандалии

Не нужно пытаться обойти правило «скрывайте ноги» посредством сочетания носки+сандалии. К тому же, чаще всего подобное решение выглядит достаточно нелепо и портит весь образ.

Штаны для йоги

Такие обтягивающие штаны решительно не стоит надевать в офис, поскольку они не вписываются в допустимый дресс-код. Один из стандартов, который помогает определить уместность, это вопрос себе: «Если бы у меня была неожиданная встреча с клиентом или руководителем, могу ли я появиться в том, что на мне сейчас?»

Нижнее белье

Не стоит надевать под верхнюю одежду нижнее белье, которое будет выступать или просвечиваться. Это касается в том числе и бюстгальтеров, ведь в противном случае вид человека может казаться вызывающим и неуместным.

Расстегнутые рубашки

Особенно часто данное правило нарушают мужчины, которые в летнюю пору под давлением жары могут расстегивать рубашки больше дозволенного. Не всем стоит видеть волосы на груди, и лучше ограничиться одной-двумя пуговицами.

Солнцезащитные очки

Многие согласятся, что нелепо носить солнцезащитные очки в помещении. Однако не стоит не снимать их с головы в течение всего дня в офисе, иначе выглядеть это будет странно и неуместно.

Прозрачность

Хотя легкие наряды кажутся спасением от жары летом, лучше оставить их для своих выходных. Не стоит надевать на рабочее место просвечивающие футболки, блузки и прочие предметы гардероба, поскольку это не отвечает деловому стилю.

Майки

Плечи сотрудника на работе должны оставаться прикрытыми, поэтому мужчинам и женщинам не стоит использовать топы или майки, которые кажутся слишком открытыми, оголяя чрезмерное количество кожи.]]>