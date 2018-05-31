Модные тренды: 5 летних образов с белой футболкой

Пока мы восхваляем маленькие черные платья и тренчи, на полках нашего гардероба затерялась и осталась незаслуженно забытой простая белая футболка, которая не уступает им в практичности и многофункциональности. Главное, проявить фантазию в создании стильных образов. Модные тренды: 5 летних образов с белой футболкойБелую футболку наряду с джинсами можно смело ставить в один ряд с остальными символами женской эмансипации. Это сочетание вошло в моду после

выхода фильма «Бунтарь без причины», где Джеймс Дин бунтовал и искал свое место

в жизни в таком наряде. За Дином смело повторило все мужское население земного

шара, прикупив себе несколько пар новых левайсов и белых маек, а спустя время, право

носить джинсы и футболки отвоевали женщины. Так в наших гардеробах появились

легендарные джинсы-бойфренды и не менее легендарные белые футболки.

Если сочетание джинсов и футболки кажется вам чем-то слишком

очевидным и простым, а душа лежит к дениму и разнообразию, то можете быть

уверены в том, что такая футболка создаст стильный лук вместе с джинсовым комбинезоном. Доказать многофункциональность белой футболки смогли современные

it — girls, надевая её под романтичные платья

комбинации и дополняя образы легкими кроссовками или босоножками с тонкими

ремешками. Порой в порывах шопинга мы приобретаем какую-нибудь

необычную, сложную по своей конструкции вещь, а потом на протяжении долгого

времени мучаемся, потому что не знаем с чем её надеть. Белая футболка в таких

ситуациях выступает как спасительная часть аутфита, потому что может уровнять

всю необычность низа с незамысловатостью и простотой верха. Точно также дело обстоит с яркими и сложными принтами. Если

вы до сих пор не были уверены с чем носить пестрые летние брюки, то просто доставайте

белую футболку и отправляйтесь в таком наряде по делам. Белый цвет сможет

отредактировать множество других оттенков в вашем образе и сделает его чище. Читайте также: Базовый гардероб: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины Модные тренды: какие солнцезащитные очки будут популярны этим летом