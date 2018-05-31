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Модные тренды: 5 летних образов с белой футболкой
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Модные тренды: 5 летних образов с белой футболкой 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Пока мы восхваляем маленькие черные платья и тренчи, на полках нашего гардероба затерялась и осталась незаслуженно забытой простая белая футболка, которая не уступает им в практичности и многофункциональности. Главное, проявить фантазию в создании стильных образов. Модные тренды: 5 летних образов с белой футболкойБелую футболку наряду с джинсами можно смело ставить в один ряд  с остальными символами женской эмансипации. Это сочетание вошло в моду после
выхода фильма «Бунтарь без причины», где Джеймс Дин бунтовал и искал свое место
в жизни в таком наряде. За Дином смело повторило все мужское население земного
шара, прикупив себе несколько пар новых левайсов и белых маек, а спустя время, право
носить джинсы и футболки отвоевали женщины. Так в наших гардеробах появились
легендарные джинсы-бойфренды и не менее легендарные белые футболки.
Если сочетание джинсов и футболки кажется вам чем-то слишком
очевидным и простым, а душа лежит к дениму и разнообразию, то можете быть
уверены в том, что такая футболка создаст стильный лук вместе с джинсовым комбинезоном. Доказать многофункциональность белой футболки смогли современные
it — girls, надевая её под романтичные платья
комбинации и дополняя образы легкими кроссовками или босоножками с тонкими
ремешками. Порой в порывах шопинга мы приобретаем какую-нибудь
необычную, сложную по своей конструкции вещь, а потом на протяжении долгого
времени мучаемся, потому что не знаем с чем её надеть. Белая футболка в таких
ситуациях выступает как спасительная часть аутфита, потому что может уровнять
всю необычность низа с незамысловатостью и простотой верха. Точно также дело обстоит с яркими и сложными принтами. Если
вы до сих пор не были уверены с чем носить пестрые летние брюки, то просто доставайте
белую футболку и отправляйтесь в таком наряде по делам. Белый цвет сможет
отредактировать множество других оттенков в вашем образе и сделает его чище. Читайте также: Базовый гардероб: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины Модные тренды: какие солнцезащитные очки будут популярны этим летом
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