Полный провал: белье вместо платьев, костюмы амазонок и другие модные ошибки звезд в мае 

И снова традиционный парад безвкусицы от западных звезд. Присаживайся поудобнее, WMJ.ru собрал для тебя самые неудачные образы селебрити.
Выходы на красную дорожку становятся настоящей рутиной для западных звезд, поэтому они уже не заморачиваются с аутфитами и, кажется, выбирают первые попавшиеся наряды. В самом начале звездной карьеры очень важно поддерживать ажиотаж и быть на слуху. Привлекать внимание можно по-разному, самое простое — эпатажное поведение или вызывающий образ. Поэтому некоторые звезды особо не заморачиваются и выбирают откровенные наряды, светят интимными частями тел, тем самым подогревая общественный интерес. Вот и Кендалл Дженнер активно использует «голые» платья для публичных выходов.
Кристина Агилера и Деми Ловато на Billboard Music Awards 2018 спели дуэтом, и их выступление прошло на высшем уровне. А вот образы для дорожек эта пара подобрала одинаково неудачно. Леопардовое платье и платье со шлейфом в вертикальную полоску, бабушкин гардероб, а также другие модные провалы звезд смотри в нашей галерее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Мария Махова
Фото: Getty Images, East News