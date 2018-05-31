«Девочку из деревни вывезти можно»: хвастовство Татьяны Терешиной отдыхом не оценили

Фотомодель и экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина часто становится объектом для обсуждения. И пока мужчина осыпают ее многочисленными комплиментами, женщины стараются найти в красавице недостатки и указать на них. На днях звезда устроила словесную перепалку с одной из подписчиц.

Артисты предпочитают отдыхать от трудов праведных за границей, выбирая популярные и дорогостоящие туры, которые многим недоступны. Но если часть представителей шоу-бизнеса предпочитает просто публиковать заморские снимки, то есть те, которые нарочито хвастаются платежеспособностью. 39-летняя певица Татьяна Терешина решила обозначить свои грандиозные планы на летний период, в который она, кстати, планирует сыграть свадьбу: «Какие у вас планы на лето? У меня как минимум Турция, Франция, Австрия, Франция, Испания, Италия и хотелось бы в Марокко. Пока покупать летние костюмчики и легкомысленные платья! Эта весна была крутая, но весна же — это всего лишь начало лета».

Многие порадовались за возможность Татьяны путешествовать по разным странам, но были и те, кто решил обрушить на нее свой негатив: «Вы, правда, очень красивая, но платья из серии — девочку из деревни вывезти можно, но деревню из девочки — нет». Неожиданно для остальных подписчиков Терехина ответила на едкий комментарий, посчитав, что женщина, которая его оставила, просто завидует ее успешности, так как не может позволить себе шикарные наряды и путешествия: «Я не из деревни, простите. Я родилась в городе Будапешт. В котором вы, наверное, даже и не были. Это столица Венгрии. Слышали такую страну? Вообще-то этот город называют вторым Парижем. Вы сначала поставьте свою настоящую аватарку, напишите, кто вы и кто ваше окружение и что вы добились. Покажите нам ваш гардероб, чтоб мы тоже оценили, а потом, возможно, я буду с вами на равных общаться».

Часть подписчиков попросила Татьяну Терехину не реагировать на критику, ведь она неизбежна. Но многие посчитали красавицу слишком высокомерной, ведь она явно обиделась на негативный комментарий и очень резко на него ответила: «Я была номинирована и на RU.TV, и на МУЗ-ТВ и мои песни поет страна. А чем вы отличились?.. Вы добейтесь хоть чего-то, а потом лезьте к людям в аккаунт. Я понимаю, что вовсе не мое розовое платье вас взбесило, а мои грандиозные планы на отдых далеко не деревенский». На фото, которое так не понравилось некоторым пользователям сети, Татьяна Терешина изображена в розовом платье и с большим количеством крупных украшений. Глубокое декольте оголило бюстгальтер в тон платью, а образ дополнил яркий макияж, в котором акцент был сделан на глаза. Звезда не стала делать замысловатую прическу, оставив волосы распущенными. Многим ее внешность кажется эталонной, потому звезду просят не обращать внимания на завистников: «Вы яркая и очень красивая, не опускайтесь до уровня злопыхателей». «Конечно, люди не могут позволить себе семь стран за лето посетить, вот и выплескивают свой негатив». «Класс, очень красивое платье, вовсе не деревенское, к чему это было сказано…»

«Твое хвастовство явно не оценили». «Вы молодец, поставили даму на место». «Очень гармонично выглядите, никого не слушайте!» Недавно Татьяна Терешина показывала «тренд зимнего сезона», представ в образе… однокрылого черного лебедя.