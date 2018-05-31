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Пермская художественная галерея выпустила коллекцию сумок и чехлов
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Пермская художественная галерея выпустила коллекцию сумок и чехлов 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
О необычной коллекции, выпущенной на днях, сообщили на своей страничке ВК сотрудники Пермской художественной галереи. Для любителей живописи они создали коллекцию чехлов и сумок с картинами великих мастеров.
Приобрести их можно уже с 29 мая в сувенирном киоске Пермской галереи. Сумка стоит 700 рублей, чехол — 500.
«Вот так с помощью сумок, и не менее красочных чехлов для телефонов, выйдут в люди лучшие произведения Художественной Галереи нашего города, — говорят в типографии, которая воплощала в жизнь этот проект. — У кого еще нет собственного Айвазовского? Торопитесь!»
Судя по откликам, пермякам понравилась эта идея: «Красота!», «Сумки клёвые!», «Что ты со мной делаешь, художественная галерея!», — пишут они в комментариях.
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