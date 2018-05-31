Ещё
Сиенна Миллер в платье-комбинации на голое тело на благотворительном ланче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сиенна Миллер в платье-комбинации на голое тело на благотворительном ланче 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Платья-комбинации никогда не выйдут из моды: этот факт лишний раз доказывает эффектный образ Сиенны Миллер, которая приняла участие в благотворительном ланче некоммерческой организации ЮНИСЕФ в Нью-Йорке. 36-летняя актриса появилась на мероприятии в атласном макси оранжево-золотого оттенка, которое, как и все подобные модели, нужно надевать непременно на голое тело, — и дополнила образ миниатюрным кулоном на цепочке и мягким замшевым клатчем. Просто, изысканно и ярко — в общем, в духе неподражаемой Сиенны!
Harper’s Bazaar: последние новости
Деним, казаки и клетка: Джиджи Хадид в ковбойском стиле на улицах Нью-Йорка Дженнифер Лоуренс дразнит экс-бойфренда Даррена Аронофски соблазнительным платьем Пенелопа Крус произвела фурор на футбольном матче в Генуе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем42
Йогиня тренирует только голых учеников61
Все, что вам нужно знать о яйцах
Какая еда препятствует опьянению лучше всего4
Жара: микробикини снова в моде39
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
01:00
У Бузовой не нашли белья
Звёзды
03:05
Темникова удивила аксессуаром к купальнику
Звёзды
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение