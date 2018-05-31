Сиенна Миллер в платье-комбинации на голое тело на благотворительном ланче 

Платья-комбинации никогда не выйдут из моды: этот факт лишний раз доказывает эффектный образ Сиенны Миллер, которая приняла участие в благотворительном ланче некоммерческой организации ЮНИСЕФ в Нью-Йорке. 36-летняя актриса появилась на мероприятии в атласном макси оранжево-золотого оттенка, которое, как и все подобные модели, нужно надевать непременно на голое тело, — и дополнила образ миниатюрным кулоном на цепочке и мягким замшевым клатчем. Просто, изысканно и ярко — в общем, в духе неподражаемой Сиенны!