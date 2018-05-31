Гранатовый комбинезон как у Сандры Буллок — мы знаем, что вам нужно этим летом

Почему комбинезон незаменим в гардеробе современной модницы? В нем есть все, чтобы совмещать роль успешной бизнесвумен и романтичной натуры. В зависимости о того, какой фасон, цвет и материл вы выберете, в костюме можно отправляться на совещание, деловой ужин, свидание или выставку.