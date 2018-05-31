Почему комбинезон незаменим в гардеробе современной модницы? В нем есть все, чтобы совмещать роль успешной бизнесвумен и романтичной натуры. В зависимости о того, какой фасон, цвет и материл вы выберете, в костюме можно отправляться на совещание, деловой ужин, свидание или выставку.
Прекрасный пример вечернего варианта комбинезона продемонстрировала Сандра Буллок. Паапрацци сфотографировали ее в Лос-Анджелесе, когда она спешила на шоу Jimmy Kimmel Live. Актриса надела гранатовый с пайетками. Она дополнила его черным пиджаком и босоножками на шпильке в тон. Не знаем как вы, но редакторы Grazia намерены в обязательном порядке обзавестись похожим костюмом на все случаи жизни.