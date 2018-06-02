Ещё
«И эта молодится»: Сандра Баллок удивила выходом в блестящем красном комбинезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

«И эта молодится»: Сандра Баллок удивила выходом в блестящем красном комбинезоне 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
53-летняя голливудская красавица-актриса Сандра Баллок покорила поклонников своей смелостью, когда появилась на публике в довольно откровенном наряде, забыв при этом надеть под него нижнее белье.
Звезда множества романтических мелодрам 53-летняя американская актриса Сандра Баллок не перестает удивлять поклонников своей красотой, которая, видимо, неподвластна даже беспощадному времени. В отличие от большинства своих коллег знаменитость с каждым годом выглядит все свежее и интересней, не стесняясь оставаться эффектной женщиной, даже невзирая на возраст.
На днях Сандра попала в объективы папарацци, когда направлялась на съемки телевизионного шоу Джимми Киммела. Для выхода в эфир актриса выбрала яркий наряд в стиле диско. Красный соблазнительный комбинезон, щедро расшитый пайетками, эффектно подчеркивал все изящные изгибы ее тела. Очень глубокое декольте и отсутствие бюстгальтера, кажется, могло бы вызвать тревогу среди интернет-пользователей, но Баллок готовы просить даже эту неуместную прихоть. Завершили образ актрисы минималистические босоножки на шпильке и солнцезащитные очки круглой формы.
«Это что Баллок? Отлично выглядит» «И эта молодиться! Но выглядит в самом деле неплохо» «Она в бедрах сильно поправилась, а так все еще красотка» «Да, попа раздобрела. Но это же все возраст. Лучше так, чем худой и похожей на курагу» «Не узнала ее. Классная актриса. Хорошо выглядит» «Как сорока, вся блестит, но в целом пойдет», — писали в сети.
Напомним, что на экраны вскоре выйдет новый фильм с участием Сандры Баллок — «Одиннадцать подруг Оушена», в котором актриса исполнила одну из главных ролей.
Eva.ru: последние новости
«Таким ногам все позавидуют»: Анна Нетребко предстала в коротком платье «Это платье или майка?»: наряд Наташи Королевой заставил задуматься «Ноги рыхловаты»: в лаконичном образе Ирины Шейк отыскали изъян
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ84
Что говорит о женщине форма ее груди13
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?2
Киркоров показал скандальное фото с Королевой3
Что вам не простят ваши дети: тест8
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение