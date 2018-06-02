«И эта молодится»: Сандра Баллок удивила выходом в блестящем красном комбинезоне

53-летняя голливудская красавица-актриса Сандра Баллок покорила поклонников своей смелостью, когда появилась на публике в довольно откровенном наряде, забыв при этом надеть под него нижнее белье.

Звезда множества романтических мелодрам 53-летняя американская актриса Сандра Баллок не перестает удивлять поклонников своей красотой, которая, видимо, неподвластна даже беспощадному времени. В отличие от большинства своих коллег знаменитость с каждым годом выглядит все свежее и интересней, не стесняясь оставаться эффектной женщиной, даже невзирая на возраст.

На днях Сандра попала в объективы папарацци, когда направлялась на съемки телевизионного шоу Джимми Киммела . Для выхода в эфир актриса выбрала яркий наряд в стиле диско. Красный соблазнительный комбинезон, щедро расшитый пайетками, эффектно подчеркивал все изящные изгибы ее тела. Очень глубокое декольте и отсутствие бюстгальтера, кажется, могло бы вызвать тревогу среди интернет-пользователей, но Баллок готовы просить даже эту неуместную прихоть. Завершили образ актрисы минималистические босоножки на шпильке и солнцезащитные очки круглой формы.

«Это что Баллок? Отлично выглядит» «И эта молодиться! Но выглядит в самом деле неплохо» «Она в бедрах сильно поправилась, а так все еще красотка» «Да, попа раздобрела. Но это же все возраст. Лучше так, чем худой и похожей на курагу» «Не узнала ее. Классная актриса. Хорошо выглядит» «Как сорока, вся блестит, но в целом пойдет», — писали в сети.

Напомним, что на экраны вскоре выйдет новый фильм с участием Сандры Баллок — «Одиннадцать подруг Оушена», в котором актриса исполнила одну из главных ролей.