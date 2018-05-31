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Звезда «Отчаянных домохозяек» резко состарилась
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Звезда «Отчаянных домохозяек» резко состарилась 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Ева Лонгория стала выглядеть на 20 лет старше реального возраста.
Лонгория прославилась ролью Габриэль в сериале «Отчаянные домохозяйки». Этот сексуальный и взрывной персонаж нравился многим! Ева и в жизни предпочитает соблазнительные наряды, выходя на красную ковровую дорожку в откровенных обтягивающих туалетах с декольте. Причем, беременность (а Ева вот-вот должна родить малыша) ей совершенно не мешала.
Многие даже осуждали звезду за то, что она, находясь уже на пятом-шестом месяце надевает коротенькие платья в бельевом стиле и бегает на высоченных каблуках. Но ближе к появлению малыша на свет Ева сильно сдала. На послдених фото, сделанных папарацци, она выглядит, будто ей все 60.
А ведь еще недавно, буквально в начале мая Лонгория решила устроить традиционную вечеринку в честь будущего малыша и созвала друзей. Среди приглашенных оказались многие знаменитости, например, Мелани Гриффит, Элизабет Бэнкс, София Буш и другие звезды.
Для всех актриса поставила условие: приходить в гости только в пижамах и домашней одежде, никаких пышных платьев в пол и декольте! Друзья каприз беременной Лонгории выполнили и явились в пижамах, полосатых штанах или в комбинациях, как сделала Мелани Гриффит.
Сама же Ева выбрала для праздника белоснежное платье из кружева со спущенными плечами и завышенной талией. И выглядела она просто превосходно! Остается надеяться, что после родов Лонгория снова вернется в прежнюю форму и  Модные образы беременной Лонгории
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