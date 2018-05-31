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Rodarte уходят с недели высокой моды
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Rodarte уходят с недели высокой моды 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Прошлым летом Rodarte был одним из приглашенных брендов на неделе высокой моды в Париже. Теперь стало известно, что в расписании предстоящей кутюрной недели в июле показ Rodarte отсутствует. Основательницы и креативные директора бренда Кейт и Лаура Малливи сообщили, что пока обдумывают планы относительно показа коллекции весна-лето 2019. Для прошлой коллекции Rodarte отказались от показа и представили ее в виде презентации и лукбука.
Другой приглашенный бренд недели высокой моды Proenza Schouler также уходит с нее.
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