Rodarte уходят с недели высокой моды

Прошлым летом Rodarte был одним из приглашенных брендов на неделе высокой моды в Париже. Теперь стало известно, что в расписании предстоящей кутюрной недели в июле показ Rodarte отсутствует. Основательницы и креативные директора бренда Кейт и Лаура Малливи сообщили, что пока обдумывают планы относительно показа коллекции весна-лето 2019. Для прошлой коллекции Rodarte отказались от показа и представили ее в виде презентации и лукбука.

Другой приглашенный бренд недели высокой моды Proenza Schouler также уходит с нее.