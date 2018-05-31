5 идеи для летних нарядов, в которых можно в офис

Брюки+джинсовая рубашка

Белые свободные брюки с завышенной талией — настоящий клад для вашего гардероба. Они обладают какой-то магической силой создавать невероятно стильные луки: добавьте к брюкам рубашку из денима или простую черную или серую футболку, босоножки на каблуке или белые кеды — образ готов. А вечером классический топ можно сменить на футболку с изображением любимой группы и отправиться в таком наряде в бар.

Платье

С выбором платья почти никогда нельзя прогадать. Оно всегда повышает настроение и дарит чувство уверенности в себе — так и работается намного лучше. Это может быть модель миди или мини (для нестрогого босса) в мелкий черно-белый горошек. А после рабочего дня в таком платье смело можно пойти на свидание.

Комбинезон

Конечно, мы не могли забыть одну из самых трендовых вещей сезона. Не показаться в таком комбезе перед коллегами — грех! Добавляйте к аутфиту модные мюли, кожаный жакет и очки.

Юбка+топ Ассиметричная юбка миди и необычный топ — формула модного успеха. Не бойтесь ярких цветов — пусть юбка будет самого яркого цвета, который только сможете найти в магазине, а блузку или рубашку украшают крупные цветы, полоска или горох.

Костюм

Актуальные в этом сезоне костюмы с юбкой отлично подходят в качестве униформы для офиса. Разбавить строгий вид можно при помощи аксессуаров, сумки и обуви.