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5 идеи для летних нарядов, в которых можно в офис
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5 идеи для летних нарядов, в которых можно в офис 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Брюки+джинсовая рубашка
Белые свободные брюки с завышенной талией — настоящий клад для вашего гардероба. Они обладают какой-то магической силой создавать невероятно стильные луки: добавьте к брюкам рубашку из денима или простую черную или серую футболку, босоножки на каблуке или белые кеды — образ готов. А вечером классический топ можно сменить на футболку с изображением любимой группы и отправиться в таком наряде в бар.
Платье
С выбором платья почти никогда нельзя прогадать. Оно всегда повышает настроение и дарит чувство уверенности в себе — так и работается намного лучше. Это может быть модель миди или мини (для нестрогого босса) в мелкий черно-белый горошек. А после рабочего дня в таком платье смело можно пойти на свидание.
Комбинезон
Конечно, мы не могли забыть одну из самых трендовых вещей сезона. Не показаться в таком комбезе перед коллегами — грех! Добавляйте к аутфиту модные мюли, кожаный жакет и очки.
Юбка+топ  Ассиметричная юбка миди и необычный топ — формула модного успеха. Не бойтесь ярких цветов — пусть юбка будет самого яркого цвета, который только сможете найти в магазине, а блузку или рубашку украшают крупные цветы, полоска или горох.
Костюм
Актуальные в этом сезоне костюмы с юбкой отлично подходят в качестве униформы для офиса. Разбавить строгий вид можно при помощи аксессуаров, сумки и обуви.
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