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Дженнифер Лоуренс дразнит экс-бойфренда Даррена Аронофски соблазнительным платьем
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Дженнифер Лоуренс дразнит экс-бойфренда Даррена Аронофски соблазнительным платьем 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пусть твердят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует, Дженнифер Лоуренс доказывает обратное. Некоторое время назад актриса начала встречаться с режиссером Дарреном Аронофски: их роман завязался на съемках хоррор-драмы «мама!», однако вскоре они расстались. Но сумели сохранить дружеские отношения: вчера актриса и режиссер встретились на вечере BAM Gala в Нью-Йорке, куда Джен пришла, чтобы поддержать Даррена, — на мероприятии чествовали его заслуги. Экс-влюбленные тепло общались и позировали перед фотографами, и Аронофски открыто любовался своей спутницей в белоснежном корсетном платье из атласа и серебряных босоножках на тонких ремешках. Полностью с ним согласны: от Джен глаз не оторвать!
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