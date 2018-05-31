Модные джинсовые юбки: какие фасоны лучше носить в 20, 30 и 40 лет

Фасоны джинсовых юбок бесчисленны. Ведь каждый сезон дизайнеры не забывают дополнить свои коллекции вещами из денима. Короткие и длинные, классические синие и цветные, с бахромой и вышивкой… Разберемся, какую лучше выбирать.

Юбки для девушек 20+

Асимметричная джинсовая юбка

Джинсовая мини-юбка асимметричного кроя Sacai, цена: 74 700 руб.

Юным девушкам, конечно, подходят мини-юбки. С обувью на плоской подошве они выглядят стильно. Обладательницам стройных ног можно выбирать самые смелые варианты. Например, обратить внимание на асимметричную версию джинсовой мини-юбки, декорированную заплатками. Такая вещь подойдет и тем, кто доволен своей фигурой, и тем, кто хочет скрыть излишнюю худобу, ведь модель добавит объема бедрам.

Джинсовая юбка с ярким принтом

Джинсовая мини-юбка с вышивкой Gucci, цена: 98 550 руб.

Подойдут обладательницам стройных ног и смелые модели с вышивкой или аппликациями. Визуально декор может добавить бедрам объема, поэтому полноватым девушкам лучше не рисковать, выбирая такую модель.

Джинсовая юбка с бахромой

Джинсовая мини-юбка с бахромой Marc Jacobs, цена: 35 850 руб.

Такой вид декора — несомненный тренд в этом сезоне. Выглядят висящие шнурки, нити, ленты или даже подвески очень игриво и забавно, а также добавляют юбке длины. Поэтому даже самая короткая мини-юбка, украшенная бахромой, доступна тем, кто желает спрятать свои бедра.

Облегающая джинсовая мини-юбка

Джинсовая мини-юбка с потертостями Saint Laurent, цена: 41 350 руб.

Помимо чуть расклешенных моделей девушки могут выбрать и облегающую. Это сексуально и подходит обладательницам идеальных форм. Гардероб может пополнить модель с потертостями, которые в этом сезоне снова актуальны и представлены в коллекциях многих модных дизайнеров.

Джинсовая юбка с высокой талией

Джинсовая мини-юбка Givenchy, цена: 41 150 руб.

Джинсовая юбка с высокой талией позволит визуально удлинить ноги. Такая модель подходит всем. Здесь важно не ошибиться с длиной.

Цветная джинсовая юбка

Зеленая джинсовая юбка MSGM, цена: 15 585 руб.

В этом сезоне популярен как классический синий деним, так и цветной. Встречаются в коллекциях и черные варианты модных джинсовых юбок, и яркие вариации классики. Чтобы такая вещь не добавила объема, она должна быть однотонной, без узоров и вставок. Главное — выбрать подходящую длину. Если все условия выполнены, такой предмет гардероба может появиться у девушки с любой фигурой.

Расклешенная джинсовая юбка с высокой посадкой

Джинсовая юбка Vivienne Westwood Anglomania, цена: 13 559 руб.

Молодым девушкам с полными бедрами лучше избегать экстремальных мини-юбок. Для них прекрасно подойдет модель длиной чуть выше колена с высокой талией, расклешенного кроя.

Укороченная спереди джинсовая юбка

Джинсовая юбка асимметричного кроя с потертостями Off-White, цена: 41 950 руб.

Идеально подойдет для молодых девушек и асимметричный вариант джинсовой юбки, короткой спереди и длинной сзади. Встречаются модели с рваными краями или декорированные крупными деталями. Конечно, на такой вещи может остановить свой выбор и та, у которой есть смелость и желание выделяться. Обладательнице такой вещи просто невозможно остаться незамеченной.

Джинсовая юбка-карандаш

Джинсовая юбка миди с потертостями DKNY, цена: 9 255 руб.

Еще один беспроигрышный вариант, который, кстати, подходит абсолютно всем. Правильно выбранная модель стройнит, визуально вытягивает силуэт. Девушкам до тридцати лет можно выбрать вариант с пуговицами и потертостями.

Джинсовая юбка в 30+

Джинсовая юбка на пуговицах

Джинсовая юбка-карандаш на пуговицах Balmain, цена: 74 250 руб.

Эта вещь выглядит модно, стильно и уместно в любом возрасте. В случае с высокой посадкой делает ноги бесконечными. В 30+ выбирать лучше однотонный вариант, без потертостей. Например, декорированный пуговицами.

Джинсовая юбка А-силуэта

Джинсовая юбка на пуговицах A. P. C., цена: 9 352 руб.

Еще один вариант для девушек 30+. Чаще можно встретить такую вещь расклешенного кроя. Она отлично комбинируется с разными блузами, рубашками и футболками. Подойдет как для хрупких девушек, так и для обладательниц пышных форм. Чем выше талия у юбки, тем длиннее будут казаться ноги.

Джинсовая юбка с запахом

Джинсовая юбка миди с запахом Stella McCartney, цена: 45 400 руб.

Еще один беспроигрышный вариант — асимметричная юбка миди с небольшим запахом. Выбирая новую вещь для гардероба, можно обратить внимание на модель с высоким разрезом спереди. Это выглядит сексуально и стильно. Подойдет для девушек любого роста и комплекции.

Джинсовая юбка с добавлением другой ткани

Джинсовая мини-юбка асимметричного кроя MSGM, цена: 15 450 руб.

Джинсовые вещи являются базовыми, но среди них есть и такие модели, которые станут главным акцентом образа. Например, комбинированная юбка из денима и цветной яркой ткани. Подойдет стройным барышням, так как визуально такой крой добавляет объема бедрам.

Джинсовая юбка в стиле милитари

Джинсовая юбка миди с потертостями Valentino, цена: 71 500 руб.

Чтобы быть в тренде, вовсе не обязательно облачаться в пятнистые ткани защитных расцветок. Милитари может быть однотонным, и это замечательный вариант для девушек 30+. Джинсовая юбка цвета хаки станет основой для стильного образа, добавит облику решительности. Расклешенный крой позволит скрыть несовершенства фигуры.

Джинсовая мини-юбка на пуговицах

Мини-юбка с вышивкой от Balmain, цена: 117 200 руб.

В 30+ обладательницы стройной фигуры могут позволить себе джинсовую юбку до середины бедра. Юбка может быть украшена вышивкой и пуговицами.

Деним в 40+

Пышная джинсовая юбка

Однотонная джинсовая юбка асимметричного кроя Faith Connexion, цена: 51 300 руб.

В 40+ хочется подчернуть достоинства, скрыть недостатки и при этом выглядеть моложе своих лет. Обладательницам осиной талии подойдет многослойная джинсовая модель на высоком поясе. Романтично и в то же время элегантно.

Юбка-карандаш из темного денима

Однотонная джинсовая юбка миди Dsquared2, цена: 19 950 руб.

Эта модель доступна и в 40+. Идеальный крой и глубокий цвет, без разводов, потертостей и других лишних деталей.

Прямая джинсовая юбка

Джинсовая юбка миди Oscar de la Renta, цена: 54 550 руб.

Длина до середины икры сегодня очень популярна. Такую выбирают и совсем юные модницы, и дамы постарше. Прямая длинная юбка красивого голубого цвета — отличный вариант для лета.

Джинсовая юбка с клиньями

Джинсовая юбка с клиньями Alexander McQueen, цена: 149 850 руб.

В 40+ не стоит бояться нестандартных моделей. Особенно если это позволяет фигура. Слишком коротких вариаций, конечно, лучше избегать, а вот такая юбка, с оборкой из ткани, будет выглядеть стильно и элегантно.

Джинсовая юбка в 50+

Длинная прямая джинсовая юбка

Джинсовая юбка миди BOSS, цена: 17 000 руб.

Стильная, строгая, глубокого темного цвета, с высокой талией, пуговицами и вытачками, подчеркивающими женственность. Такая вещь идеально подойдет для женщин 50+. Она будет скрадывать животик, стройнить, сделает ноги длиннее.

Джинсовая юбка годе

Джинсовая юбка Gabriela Hearst, цена: 72 300 руб.

Вариаций такой модели очень много. Все они отвечают требованиям женщин постарше. Скрывают несовершенства, подчеркивают достоинства. Высоким можно подобрать вариант подлиннее, невысоким дамам — чуть покороче. Эта модель выглядит очень элегантно.

Джинсовая юбка с принтом

Джинсовая юбка миди с принтом Marni, цена: 41 150 руб.

Рисунков на одежде избегать не стоит даже в 50+. Но принт должен быть стильным, не резко контрастным, без кошечек-собачек. Например, цветы или абстракция на однотонном дениме. Что еще нужно для лета? Юбка А-силуэта с принтом — идеальный вариант!

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