Пенелопа Крус произвела фурор на футбольном матче в Генуе

Оскароносная 44-летняя актриса и муза Вуди Аллена давно признана одной из самых стильных звезд Голливуда. Кстати, по словам самой Пенелопы , на модные образы ее вдохновляет собственный муж — она просто обожает видеть восхищенный взгляд Хавьера Бардема

И хотя супруг не смог составить ей компанию в Генуе, от Пенелопы невозможно было отвести взгляд на благотворительном футбольном матче. Для своего выхода актриса выбрала лаконичный повседневный образ — темно-синие укороченные джинсы звезда дополнила белым топом, удлиненным жакетом и замшевыми ботильонами на танкетке. Берем на заметку!