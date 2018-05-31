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Пенелопа Крус произвела фурор на футбольном матче в Генуе
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Пенелопа Крус произвела фурор на футбольном матче в Генуе 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Оскароносная 44-летняя актриса и муза Вуди Аллена давно признана одной из самых стильных звезд Голливуда. Кстати, по словам самой Пенелопы, на модные образы ее вдохновляет собственный муж — она просто обожает видеть восхищенный взгляд Хавьера Бардема.
И хотя супруг не смог составить ей компанию в Генуе, от Пенелопы невозможно было отвести взгляд на благотворительном футбольном матче. Для своего выхода актриса выбрала лаконичный повседневный образ — темно-синие укороченные джинсы звезда дополнила белым топом, удлиненным жакетом и замшевыми ботильонами на танкетке. Берем на заметку!
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