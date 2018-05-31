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Фоссы с Мадагаскара поселятся в Московском зоопарке
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Фоссы с Мадагаскара поселятся в Московском зоопарке 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Московский зоопарк привезут мадагаскарских фоссов и птицу-секретаря, говорится в сообщении на сайте столичного мэра. До конца года зоосад пополнится также краснокнижной гривистой волчицей и кустарниковой собакой. По словам директора заведения Светланы Акуловой, в настоящее время основная задача — привезти пары к тем животным, которые уже содержатся в зоопарке. Кроме того, специалисты ставят перед собой цель создания устойчивых и генетически разнообразных популяций живущих в зоосаде редких видов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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