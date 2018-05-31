Как носить яркий макияж и не выглядеть провинциально: 7 главных правил

Хочешь выразить все богатство своего внутреннего мира с помощью макияжа? Будь осторожна! Яркий макияж — это, конечно, красиво, но довольно «опасно», и сделать ошибки в нем проще простого. Так что, если ты любишь «кричащие» мэйкапы, кобальтово-голубые тени, малиновые помады, но не хочешь при этом выглядеть дешево и провинциально, срочно читай нашу статью.

Признайся, ты тоже частенько критикуешь нелепый макияж знаменитостей с красной дорожки и задаешься вопросом: «Кто их вообще красил?» Можно подумать, что с нами таких «бьюти-промахов» никогда не случалось! Чтобы всегда выглядеть стильно и не вызывать удивленных взглядов прохожих, следуй этим простым, но важным правилам! Не злоупотребляй тональным кремом

Яркий макияж в первую очередь подразумевает совершенный, идеальный тон кожи. Но это не значит, что нужно покрыть свою кожу десятью слоями тонального крема! Нескольких капель вполне достаточно. Нанеся слишком много тона, ты рискуешь превратиться в фарфоровую куклу. А это выглядит не так красиво и эстетично, как тебе может показаться. Кстати, это же правило действует и на консилер. Чем меньше — тем лучше. Используй его только по необходимости. «Не темни»

Если ты любишь выразительные брови, смело рисуй их! Но не переборщи: рисовать брови лучше всего тенями, тогда линии получаются графичными, но в меру. Карандашом же нужно «работать» аккуратнее. Старайся прорисовывать волоски, а не закрашивать брови полностью, иначе рискуешь получить эффект татуажа. А оно тебе надо? Не переборщи с тушью

Тушь для ресниц — обязательное условие яркого макияжа. Но не прокрашивай ресницы слишком уж тщательно, наносить 10 слоев точно не стоит. Тебе же не нужен эффект паучьих лапок? Кстати, вместо лишнего слоя туши можно использовать накладные ресницы, а лучше отдельные пучки — по одному в уголок каждого глаза. Не игнорируй свой цветотип

Ты любишь броский и эффектный макияж, но сомневаешься в своем умении сочетать цвета? Тогда подбирай тени оттенков, созвучных твоему цвету глаз и губ. А если эти сочетания тебя ну никак не устраивают, можешь побаловать себя опасной, но актуальной в этом сезоне комбинацией желтых теней и зеленой подводки. И будь осторожнее с синими тенями — они очень самодостаточны и точно будут «спорить» с твоей любимой красной помадой! Не «красней»

Неестественность и вульгарность образу могут придать слишком броские румяна — ярко-розовые или чересчур темные. Первые сделают из тебя настоящую матрешку, а вторые добавят лишних лет. Поэтому выбирай оттенок румян, близкий к твоему естественному румянцу. Как его точно определить? Ущипни себя за щечки или понаблюдай за цветом румянца во время занятий спортом — и вуаля, вот он — твой идеальный оттенок. В вечернем макияже можно допустить более насыщенные цвета, но наносить их нужно «без фанатизма». Не «засветись»

Хайлайтер — бессмертный тренд в любом макияже, будь то дневной или вечерний, нюдовый или яркий. Но если ты думаешь, что с этим прекрасным продуктом нельзя переборщить, ты сильно ошибаешься. Первое и самое важное: не вздумай наносить средство на все лицо. Иначе вместо сияющей богини у тебя есть шанс превратиться в девушку из мемов «ожидание-реальность». Чтобы этого не произошло, точечно наноси хайлайтер только на скулы, виски, крылья носа и на участки под бровями. И, кстати, о технике нанесения: лучше всего это делать пальцами, выделяя нужные зоны легкими похлопывающими движениями. И еще: если ты ищешь идеальный хайлайтер, который подходит для любого цвета кожи, обрати внимание на средство с оттенком шампанского. Не следуй принципу «все лучшее сразу»