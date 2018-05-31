Деним, казаки и клетка: Джиджи Хадид в ковбойском стиле на улицах Нью-Йорка

На время нью-йоркский район Трайбека превратился в прерии Дикого запада, и все благодаря Джиджи Хадид: супермодель приняла участие в стилизованной съемке. Для первого образа звезды была подобрана длинная юбка из денима и клетчатая рубашка с коротким рукавом. В качестве аксессуаров стилисты добавили ковбойские казаки, декорированные звездами, крупные серебряные серьги и браслеты.