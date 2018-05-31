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Деним, казаки и клетка: Джиджи Хадид в ковбойском стиле на улицах Нью-Йорка
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Деним, казаки и клетка: Джиджи Хадид в ковбойском стиле на улицах Нью-Йорка 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
На время нью-йоркский район Трайбека превратился в прерии Дикого запада, и все благодаря Джиджи Хадид: супермодель приняла участие в стилизованной съемке. Для первого образа звезды была подобрана длинная юбка из денима и клетчатая рубашка с коротким рукавом. В качестве аксессуаров стилисты добавили ковбойские казаки, декорированные звездами, крупные серебряные серьги и браслеты.
Второй лук Джиджи получился более сексуальным — модель предстала в бежевом костюме-двойке, состоящим из юбки и жилета в полоску. Женственный образ Хадид дополнила блузка с этническим принтом, казаки на широком каблуке, круглая кожаная сумка Louis Vuitton и крупные браслеты из дерева.
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