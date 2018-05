Кейт Миддлтон носит Zara или как звезды выбирают масс-маркет

Каждый выход герцогини Кембриджской в свет привлекает к себе внимание. Поклонники супруги принца Уильяма и СМИ пристально следят за тем — в каком образе будет любимица британских подданных.

И, как оказалось, для посещения вместе с детьми скачек Houghton Horse Trials в графстве Норфолк (Великобритания), герцогиня выбрала бюджетное платье испанского бренда Zara. Оно доступно в интернет-магазине бренда по цене 69,9 доллара.

Публикация отKate Middleton Blog (@fromberkshiretobuckingham) 27 Май 2018 в 4:23 PDT Многодетная мама дополнила свой образ синей сумкой марки Little Makes Big с коричневыми ремнями стоимостью 189 долларов. Примечательно, что после выхода в свет Кейт Миддлтон именно с этой сумкой, данный аксессуар появился на главной стране интернет-магазина бренда.

Фото с сайта littlemakesbig.com Носят одежду из масс-маркета и другие звезды.

Модель Кендалл Дженнер не только рекламирует бренда Forever 21, но и предпочитает эти вещи в повседневной жизни.

Кендалл Дженнер (Фото: Fashionablyfly.blogspot.com)

Актриса и певица Селена Гомес неравнодушна к бренду H&M.

Селена Гомес (Фото:fashionbombdaily.com)

Джиджи Хадид тоже предпочитает бюджетные бренды. В этот раз выбор звезды пал на Asos.

Джиджи Хадид (Фото:i.pinimg.com)

И акриса Тейлор Свифт неравнодушна к Asos.

Тейлор Свифт с подругой (Фото: elle.co.jp)