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Кладбище, искусственные цветы и другие «согрешения» Gucci в новой крутизной коллекции 2019
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Кладбище, искусственные цветы и другие «согрешения» Gucci в новой крутизной коллекции 2019 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Да, гости, наверное, были немного в ужасе, когда на пригласительном значилось название «Аликамп» — кладбище в Арле. Все было, как в фильме ужасом или страшном сне: пугающая до дрожи музыка, белый туман и много церковных свечей. Модели шли вдоль линии огня, которая зажглась с началом показа. В линейке, конечно, преобладали платья в пол то ли напоминающие одежду монашек, то ли наряды женщин из средневековья; множество крестов в виде броши и подвески на чокере, корсеты, напоминающие ребра на платьях, черное кружево и искусственные цветы.
Одним из знаковых элементов коллекции стал принт Chateau Marmont, который посвящен одному из самых секретных отелей Лос-Анджелеса, где творится Бог весть что (sex, drugs and Rock and roll, разумеется). Не обошлось и без логомании — эгоцентричный Gucci поместил фирменный логотип модного Дома на юбки миди, кардиганы, боди с принтом зебры и, конечно, сумки. Помимо этого, дизайнер одел моделей и не в самые подходящие для похода на кладбище луки: пышные платья, много пайеток, глиттера и перьев, цветные юбки и брюки, а также крупные двухцветные очки в пластиковой оправе, неприлично крупные серьги и косынки с цветочным принтом.
Возможно, новая коллекция Микеле не сильно отличается от того, что он уже показывал. Однако продажи компании в прошлом году достигли 6 миллиардов евро. Поэтому Gucci либо продолжит придумывать что-то новое, либо просто будет создавать такие вот уникальные шоу, чтобы провала в линейке никто и не заметил.
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