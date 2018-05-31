Ещё
Жителей САО пригласили на бесплатные экскурсии в ботанический сад Тимирязевской сельхозакадемии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жителей САО пригласили на бесплатные экскурсии в ботанический сад Тимирязевской сельхозакадемии 

Управа района Ховрино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В САО стартуют познавательные бесплатные прогулки по ботаническому саду имени С. И. Ростовцева Тимирязевской сельхозакадемии. Экскурсии начнутся с 1 июня.
В оранжерее можно будет полюбоваться коллекцией тропических, субтропических, водных, декоративных, альпийских и многих других видов растений. Коллекция растений постоянно пополняется. При этом, любое из понравившихся растений можно приобрести и выращивать дома.
Стоит напомнить также, что ботанический сад имени С. И. Ростовцева Тимирязевской сельхозакадемии располагается по адресу: улица Прянишникова, д. 6, строение 5.
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
САО стал домом для индюшат новых пород Занятия стретчингом для пенсионеров стартовали на Беломорской
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо8
Как беременная Королева рассталась с мужем59
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»1
Йогиня тренирует только голых учеников72
Как уговорить его на куннилингус3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение