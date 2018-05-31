Жителей САО пригласили на бесплатные экскурсии в ботанический сад Тимирязевской сельхозакадемии

В САО стартуют познавательные бесплатные прогулки по ботаническому саду имени С. И. Ростовцева Тимирязевской сельхозакадемии. Экскурсии начнутся с 1 июня.

В оранжерее можно будет полюбоваться коллекцией тропических, субтропических, водных, декоративных, альпийских и многих других видов растений. Коллекция растений постоянно пополняется. При этом, любое из понравившихся растений можно приобрести и выращивать дома.

Стоит напомнить также, что ботанический сад имени С. И. Ростовцева Тимирязевской сельхозакадемии располагается по адресу: улица Прянишникова, д. 6, строение 5.