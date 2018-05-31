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Украшения из ювелирной коллекции Эмили Ратаковски стоят 6000 долларов. Как они выглядят?
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Украшения из ювелирной коллекции Эмили Ратаковски стоят 6000 долларов. Как они выглядят? 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Эмили Ратаковски (26) — актриса, модель, дизайнер (у неё собственный бренд купальников) и тот ещё специалист по селфи в Instagram. И недавно к вышеперечисленном списку ее «профессий» прибавилась ещё одна: Ратаковски разработала коллекцию ювелирных украшений вместе с брендом Spinelli Kilcollin.
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В неё вошли кольца, подвески и серьги, стоимость которых начинается от 6 тысяч долларов. Коллекция EmRata x Spinelli Kilcollin будет представлена в онлайне и магазинах Barney’s уже в эту субботу.
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И мы уверены, что среди поклонников бренда и Эмили в частности найдутся те, кто без колебаний отдадут круглую сумму за украшения от Эмили. Ну а как ещё прикоснуться к прекрасному.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ukrasheniya-iz-yuvelirnoj-kollektsii-emili-ratakovski-stoyat-6000-dollarov-kak-oni-vyglyadyat/
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