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15 пар туфель для свадьбы
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15 пар туфель для свадьбы
Peopletalk
48 минут назад
Женский форум
Фото:
Peopletalk
Неважно, кто ты, невеста или гостья, к выбору обуви на свадьбу нужно подойти с умом. Мы выбрали топ-15 пар туфель.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/15-par-tufel-dlya-svadby/
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