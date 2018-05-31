Боди-позитив: Кэти Перри с сиреневыми волосами и в костюме, подчеркивающем бедра

Сначала знаменитость, которая заметно поправилась за последние месяцы, продемонстрировала, что ее нисколько не волнует общественное мнение, появившись на сцене AccorHotels Arena в золотом сценическом наряде длины мини и продемонстрировав поклонникам свои новые формы.

А на следующий день певица прогулялась по французской столице и позавтракала круассанами в кофейне Cafe de Flore в облегающем костюме из топа с кружевной оторочкой, подчеркнувшим неидеальную талию, и брюк, визуально увеличивших ее бедра. Судя, по всему, влюбленная в Орландо Бума звезда, весов не наблюдает.