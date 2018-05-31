Ещё
Боди-позитив: Кэти Перри с сиреневыми волосами и в костюме, подчеркивающем бедра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боди-позитив: Кэти Перри с сиреневыми волосами и в костюме, подчеркивающем бедра 

Grazia 3 часа назад
Фото: Grazia
Сначала знаменитость, которая заметно поправилась за последние месяцы, продемонстрировала, что ее нисколько не волнует общественное мнение, появившись на сцене AccorHotels Arena в золотом сценическом наряде длины мини и продемонстрировав поклонникам свои новые формы.
А на следующий день певица прогулялась по французской столице и позавтракала круассанами в кофейне Cafe de Flore в облегающем костюме из топа с кружевной оторочкой, подчеркнувшим неидеальную талию, и брюк, визуально увеличивших ее бедра. Судя, по всему, влюбленная в Орландо Бума звезда, весов не наблюдает.
Grazia: последние новости
Малиновые облака: платье Веры Брежневой бьет все рекорды по пышности На случай дождя: королева Летиция показывает, как носить кожаные легинсы и плащ Уму непостижимо: Леди Гага вышла в свет в консервативном сером костюме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо8
Как беременная Королева рассталась с мужем59
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»1
Йогиня тренирует только голых учеников72
Как уговорить его на куннилингус3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение