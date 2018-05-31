Что покупать в новых летних коллекциях Л'Этуаль?

В ряды сети магазинов косметики и парфюмерии Л’Этуаль вступили новые и эксклюзивные бренды. В честь запуска серии «Color Your Life» их представители из Штатов и Великобритании рассказали, что точно нужно добавить в свою косметичку.

Dose of Colors

Вот палитра, где самое сложное — выбрать. Десятки насыщенных оттенков помад и блесков для губ, теней для век и хайлайтеров, среди которых найдутся самые редкие и экзотичные решения. Но главное, с чего стоит начать свой «шопоголический забег» в Dose of Colors — исключительный выбор решений для макияжа губ/ 50 оттенков нюда, глянцевый фанк, клубника и вино, мерцающий диско, золото и бриллианты, хай-тек и северное сияние — все это есть в бьюти-арсенале марки.

W7 Декоративная косметика от W7 упрощает процесс контуринга, стробинга и дрейпинга: в палетках есть все необходимые цвета для создания дневного и вечернего макияжа. В каждой бьюти-шкатулке, оформленной в стиле мультфильмов Бертона, есть удобные кисточки, которые растушевывают средства со скоростью и мастерством профессионала. А еще блески, тинты и помады W7 приятно раскладывать на дамском столике: они также служат красивыми и недорогими элементами интерьера.

Bronx Colors

Верный своему девизу «Профессиональный макияж для каждого» (Professional Makeup Made For Everyone), бренд Bronx Colors предлагает отличный выбор декоративной косметики, в том числе для профессионалов и мужчин. Источником вдохновения для названия бренда послужил самый северный район Нью-Йорка — Бронкс — целый мир, сформировавшийся под влиянием множества культур, центр формирования урбанистической культуры и образа жизни.

J.Cat И название, и дизайн флаконов средств J.Cat намекают на целевую аудиторию бренда: женщина-кошка, адепт настоящей американской классики. Благодаря сияющим палеткам, розовым румянам, контрастным карандашам и ярким помадам легко сделать макияж как у самых стильных жительниц Нью-Йорка 70-80-х годов.

Lottie London

Яркая, насыщенная и оригинальная палитра оттенков Lottie создана для инста-блогеров, готовых делать селфи со скоростью 60 кадров в минуту, а также знаменитостей и поклонниц бунтарской уличной жизни. Вся продукция — от губной помады и сияющих праймеров, до радужных русалочьих хайлайтеров и разноцветной палетки — способна моментально подготовить к съемкам в любом жанре и при любом (даже неудачном) свете.

Sugar