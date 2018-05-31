Распродажи недели: что купить со скидкой сейчас, чтобы выглядеть стильно

Комбинезоны на ASOS

Комбинезон с кюлотами и плиссированным лифом, ASOS DESIGN, цена: 3 290 руб. вместо 4 590 руб.

Комбинезон, хорошо сидящий по фигуре, станет универсальной вещью в вашем гардеробе. Сочетая его с разными аксессуарами, можно создать образ практически для любого события: от похода по магазинам до вечернего выхода. Кроме того, наличие в гардеробе правильно подобранного комбинезона не раз спасет вас в ситуации, когда будет снова нечего надеть.

Кроссовки и кеды в Butik

Кроссовки с текстильными вставками, New Balance, цена: 8 393 руб. вместо 11 990 руб.

Для любительниц базового и минималистичного гардероба кеды и кроссовки являются отличным решением при выборе обуви. Их можно сочетать как с джинсами и футболками, так и с платьями и легкими брюками. Без стильных кроссовок сейчас не обходится ни одна модница!

Поло в Farfetch

Рубашка поло с полосатым узором, KOCHÉ, цена: 9 573 руб. вместо 12 763 руб.

Футболки поло являются классическим фасоном, не теряющим свою актуальность уже многие десятилетия. Они прекрасно дополняют повседневный гардероб и подчеркивают вкус своей обладательницы. Сегодня существует множество вариаций классических поло, так что каждая сможет подобрать что-то по своему вкусу.

Кружевные блузы на Lamoda

Блуза, By Swan, цена: 2 470 руб. вместо 3 299 руб. ​

Кружево — непреходящий тренд, который современные дизайнеры по-новому обыгрывают в своих коллекциях. Кружевная легкая блуза станет отличным решением как для летнего офисного дресс-кода, так и для вечернего нарядного выхода в сочетании с брюками со стрелкой и лодочками.

Солнцезащитные очки в Trendbrands

Очки, LINDA FARROW, цена: 18 300 руб. вместо 36 500 руб.

Незаменимый аксессуар для теплого времени года не только защищает от солнца, но и делает весь образ более интересным и завершенным. Новая пара солнцезащитных очков никогда не бывает лишней, а сейчас очки можно купить еще и со скидкой.

Юбки с асимметричным кроем на Shopbop

Асимметричная юбка с оборками, GOEN. J, цена: 15 738 руб. вместо 26 230 руб.

Юбки асимметричного кроя сочетают в себе универсальность и оригинальность и могут стать ярким акцентом в вашем гардеробе. Важно быть осторожными при выборе сочетаний с асимметричными юбками: слишком активный верх может смотреться не очень выигрышно, поэтому юбку лучше носить со сдержанными топами базовой цветовой гаммы.

Джинсы в Tom Tailor

Джинсы Liv Slim Boyfriend, Tom Tailor, цена: 4 899 руб. вместо 6 999 руб.

Джинсы-бойфренды — неотъемлемая часть повседневного гардероба современной женщины. Эта модель джинсов практична в носке и удобна для сочетаний с другими вещами. Их можно носить как на прогулку с друзьями, так и на праздничное мероприятие — надев с лодочками или шпильками и топом в бельевом стиле.

Кожаные куртки в Pretender

Куртка кожаная Pretender, цена: 29 000 руб. вместо 35 000 руб., заказать: +7 (903) 144-40-80​

Стоит позаботиться и о мужском гардеробе и сделать выгодное приобретение в Pretender. Куртка из плотной кожи буйвола прослужит не один сезон. К тому же этот элемент одежды сочетается как с классическими брюками и рубашкой, так и с джинсами и джемпером. Приятный бонус: такой куртки больше ни у кого не будет — она выполнена в единичном экземпляре.

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