Вера Холмова, соосновательница My Dear Petra и Sorelle: «Эпоха комфортной одежды убила в девушках женственность и стать»

— Всё началось с того, что я захотела исполнить свою давнюю мечту — заняться собственным бизнесом — и восполнить нехватку красивого и доступного женского белья на российском рынке. Мы сотрудничали с несколькими бельевыми брендами и задумывали Petra как мультибренд. Через полгода, когда мы решили делать свой бренд нижнего белья, я поняла, что больше всего мне нравится не продвижение и продажа, а создание вещи — от рисунка модели на бумаге до съёмки лукбука.

После двух лет работы над проектом мне захотелось заняться созданием одежды. Сначала я отговаривала себя от этой идеи — мне казалось это слишком сложным, — но уже спустя месяц я начала собирать команду для Sorelle. В любом бизнесе самое страшное — сделать первый шаг, но если смелости хватило, назад пути нет. Сейчас я участвую во всех этапах создания одежды и практически каждый день езжу на производство в Подмосковье.

Когда я думала над тем, каким будет Sorelle, я заметила, что рынок одежды у нас довольно пресный и скудный. Концепция всех брендов примерно одинаковая — это базовые вещи и вещи чуть посложнее. Я обожаю стиль smart casual, но совершенно не различаю многие российские бренды масс-маркета. Стиль ведения страниц в социальных сетях, стиль съёмок, даже модели, с которыми они сотрудничают, — всё совершенно одинаковое.

— За основу одежды Sorelle я взяла «золотую эпоху» моды — 80-е, 90-е и нулевые. Тогда в моде был сложный крой и дорогие ткани. Это была не повседневная одежда. Главная задача Sorelle — делать вещи, которые женщины не выбрасывают и не передают сёстрам. Вещи, которые остаются с ними навсегда и постепенно становятся винтажными. Такую вещь не наденешь с утра, чтобы побежать по делам. Я, например, могу надеть её вообще только раз в жизни, но она точно будет у меня в шкафу. Sorelle прежде всего бренд вечерней одежды, а она обязывает женщину чувствовать себя особенной.

К нам часто приходят девушки за обычной водолазкой, и когда мы предлагаем им примерить её, например, с мини-юбкой, тут же пугаются. Говорят, им это точно не пойдёт. Почему-то многие думают, что короткие платья и юбки — это вульгарно. Эпоха комфортной одежды, которая пришла к нам после нулевых, просто напрочь убила в девушках женственность и стать.

Российских женщин очень тяжело убедить в том, что особенные вещи в гардеробе тоже нужны: они привыкли покупать одежду и в пир, и в мир. Тем не менее мы нашли свою аудиторию — это девочки, которые вообще не носят масс-маркет, для них это нормально. Конечно, они занимаются спортом и следят за фигурой, поэтому наша одежда им очень идёт. Возможно, постепенно мы будем обращаться и к аудитории, которая привыкла к масс-маркету, но по цене мы всё равно никогда не сможем конкурировать с ним.

Первая коллекция Sorelle была очень успешной, во многом потому, что мы попали в тренд и сезон. Вначале я убеждала команду, что у наших вещей нет сезонности, это же «вечёрка», но потом столкнулась с жестокой реальностью — зима, когда у нас висели короткие и лёгкие платья, оказалась очень непростым временем. Зато теперь я понимаю, что уже в июле нужно начинать заниматься трикотажными свитерами.

После выпуска очередной коллекции Sorelle на следующий же день мы приступаем к созданию новой. На это обычно нужен месяц. В нашей команде чуть больше десяти человек, и работать в таком режиме очень тяжело. Тем не менее это помогает не терять клиентов и поддерживать их интерес к бренду. Кроме того, количество вещей, которые мы продаём, лимитировано: вещь-хит может выйти максимум в 50—60 экземплярах, но, как правило, мы выпускаем не больше десяти. Мы понимаем, что выбрали сложный путь, зато здесь больше творчества и искусства. Чтобы не уйти в минус, вещи в каждой коллекции мы разделяем на имиджевые (70%) и на те, которые их компенсируют и продаются в больших количествах (30%).

Сейчас мы работаем над тем, чтобы бренд Sorelle продавался за рубежом: там мы понятны и интересны, там хорошо развита культура сложных и странных вещей. Глобально в России нет нашей аудитории — нам удалось найти её только в Москве. Мы сотрудничаем с Санкт-Петербургом и Самарой, но там владельцы магазинов, заказывая у нас вещи, всё равно делают выбор в пользу более простых. Люди в России ещё не открыты для чего-то смелого и авангардного, но я надеюсь, скоро мы станем более раскрепощёнными.

Советы тем, кто хочет создать свой бренд одежды

Вначале хорошо изучите рынок — то, что уже есть. Не бойтесь занять нишу, которой ещё нет. Если вы делаете то, чем занимаются многие, вам будет сложно заявить о себе. Даже стиль ведения социальных сетей бренда должен отличаться от остальных.

Определите свою аудиторию и продумайте, как будете продвигать свой бренд. Я, например, всегда отказываюсь давать вещи на съёмки телевизионных передач, так как понимаю: это не добавит бренду новых клиентов. Поклонники звезды сериала — не наша аудитория, зато от девочки, которая ведёт свой дневник на YouTube и у которой, может быть, всего 20 000 подписчиков, будет колоссальный «выхлоп».

Я считаю, что для запуска достойного продукта необходимо не меньше полумиллиона рублей. Но если в первый же месяц на вас обрушился успех, успокойтесь и не спешите с изготовлением больших партий.

Всегда делайте «сигнальный» образец вещи и внимательно изучайте реакцию на него. Вы можете быть уверенным в какой-то модели, но только на практике сможете убедиться в её успехе.

Первые два месяца у нас были отличные показатели, потом они упали и затем снова поднялись. Делать какие-то выводы о том, что получилось, а что нет, можно только через два года существования бренда на рынке. Поэтому важно запастись терпением и найти в себе силы долго ждать.

Не думайте, что концепция вашего бренда не будет меняться. В первые же полгода она точно «рухнет», и вам всё равно придётся подстраиваться под рынок. Мы часто тормозим свои творческие порывы, потому что понимаем: 90% эскизов, которые мы сейчас делаем, будут реализованы когда-нибудь потом для очень дорогого бренда Sorelle Studio, а сейчас нужно считать финансы и анализировать рынок. Но не меняйте концепцию слишком резко. Прыгать из «вечёрки» в basic не очень хорошо для имиджа (лучше уж тогда создавать новый бренд).

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