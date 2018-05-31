Ещё
Какие футболки в моде этим летом: топ-5 вариантов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие футболки в моде этим летом: топ-5 вариантов 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Как выбрать футболку: общие рекомендации
Фото: Uniqlo
— Выбирайте футболку так, чтобы она не сидела слишком плотно. Между телом и футболкой должно быть хотя бы немного воздуха. Так вы будете выглядеть и современно, и достойно.
— Обратите внимание на плотность и состав материала. Оптимально — чтобы в основе был хлопок (плюс добавки — эластан, например, может быть, лён или даже шёлк). При этом следите, чтобы ткань не была чересчур тонкой, прозрачной, не мялась слишком сильно. Для базовых моделей также ни к чему излишняя пластичность материала, заставляющая его струиться, подчёркивая любую неровность. Идеальная футболка — средней плотности, умеренной эластичности, в составе на первом месте — хлопковые волокна.
— Найдите тот тип и длину рукава и форму и глубину выреза, которые вам подходят и нравятся больше всего. Лучше всего это сделать на практике, примерив сразу много вариантов (в идеале — ещё и сфотографировав себя в каждом, чтобы «задокументировать» процесс и иметь возможность после напомнить себе сделанные выводы без лишних примерок).
Модные футболки лета-2018: топ-5 вариантов
1. Простая белая футболка
Самый простой, при этом — гениальный в своей незаменимости вариант. Сколько бы ни было у вас футболок различных расцветок и форм, не забудьте о классической белой футболке простого кроя без принта. С джинсами или шортами она составит свежий и ясный кэжуал-комплект, с костюмом, например, брючным — впишется в летний офисный дресс-код. Белая футболка станет отличным фоном для необычного украшения, подчеркнёт яркий низ (юбку, брюки) или верх (джинсовую куртку, пёстрый кардиган, пиджак).
Фото: Asos
Фото: НМ  Фото: Topshop
Фото: Topshop
2. Футболка в полоску
Полоска — один из главных трендов сезона, и футболки в полоску — соответственно. Полоску как принт можно сочетать с однотонными вещами или комбинировать с другим принтом — в частности, особенно в моде сочетание полоска + цветочный принт. По большому счёту, ограничений нет, но если вы не чувствуете себя слишком уверенно, подбирая комплект с разными принтами, стоит постараться придерживаться одной цветовой гаммы или выбирать хорошо гармонирующие друг с другом цвета.
Фото: Asos
Фото: Asos
Фото: Asos
Фото: Topshop
3. Оверсайз
Оверсайз по-прежнему в моде, и футболок это тоже касается. К ним же можно применить основные правила выбора и сочетания одежды оверсайз. Для достижения оптимального эффекта выбирайте вещь на 2-3 размера больше вашего (не меньше и не больше); в первую очередь ориентируйтесь на нейтральные цвета (научившись носить и комбинировать нейтральный оверсайз, можно взяться и за более яркие варианты); расставляя акценты, помните, что оверсайз сам по себе является таковым, и не перегружайте образ.
Фото: Asos
Фото: Topshop
Фото: Uniqlo
Фото: Zara
4. Футболка с логотипом
Гигантские логотипы, украшающие футболки (и не только), вернулись в нынешнюю моду из 90-х и начала 2000-х. Разница в том, что ныне «кричащее» лого — это не претенциозное заявление о происхождении вещи, а довольно ироничное высказывание. Для офисного дресс-кода футболка с большим логотипом подойдёт не слишком, а для комплекта в стиле кэжуал — вполне.
Фото: Forever21
Фото: Asos
Фото: НМ  Фото: НМ  5. Футболка с тотальным принтом
Цветочный, тропический, животный, «морской», абстрактный — модная футболка может быть украшена любым пёстрым или спокойным принтом, но особенно в тренде принт тотальный, покрывающий всю вещь (или большую её часть). Такую футболку комбинировать немного сложнее, чем однотонную, но она более универсальна, чем футболка, например, с «отдельно стоящим» рисунком или лого. Составляя комплект, пользуйтесь основными рекомендациями по комбинированию вещей с принтом.
Фото: Asos
Фото: Asos
Фото: Asos
Фото: D&G
BurdaStyle.ru: последние новости
Однажды на Диком Западе: коллекция Pre-fall 2018 от Elie Saab Как подобрать купальник под ваш тип фигуры Что такое пыльник, или Летняя версия длинного пальто
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо8
Как беременная Королева рассталась с мужем59
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»1
Йогиня тренирует только голых учеников72
Как уговорить его на куннилингус3
Новости партнеров
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение