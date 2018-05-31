Какие футболки в моде этим летом: топ-5 вариантов

Как выбрать футболку: общие рекомендации

Фото: Uniqlo

— Выбирайте футболку так, чтобы она не сидела слишком плотно. Между телом и футболкой должно быть хотя бы немного воздуха. Так вы будете выглядеть и современно, и достойно.

— Обратите внимание на плотность и состав материала. Оптимально — чтобы в основе был хлопок (плюс добавки — эластан, например, может быть, лён или даже шёлк). При этом следите, чтобы ткань не была чересчур тонкой, прозрачной, не мялась слишком сильно. Для базовых моделей также ни к чему излишняя пластичность материала, заставляющая его струиться, подчёркивая любую неровность. Идеальная футболка — средней плотности, умеренной эластичности, в составе на первом месте — хлопковые волокна.

— Найдите тот тип и длину рукава и форму и глубину выреза, которые вам подходят и нравятся больше всего. Лучше всего это сделать на практике, примерив сразу много вариантов (в идеале — ещё и сфотографировав себя в каждом, чтобы «задокументировать» процесс и иметь возможность после напомнить себе сделанные выводы без лишних примерок).

Модные футболки лета-2018: топ-5 вариантов

1. Простая белая футболка

Самый простой, при этом — гениальный в своей незаменимости вариант. Сколько бы ни было у вас футболок различных расцветок и форм, не забудьте о классической белой футболке простого кроя без принта. С джинсами или шортами она составит свежий и ясный кэжуал-комплект, с костюмом, например, брючным — впишется в летний офисный дресс-код. Белая футболка станет отличным фоном для необычного украшения, подчеркнёт яркий низ (юбку, брюки) или верх (джинсовую куртку, пёстрый кардиган, пиджак).

Фото: Asos

Фото: НМ Фото: Topshop

Фото: Topshop

2. Футболка в полоску

Полоска — один из главных трендов сезона, и футболки в полоску — соответственно. Полоску как принт можно сочетать с однотонными вещами или комбинировать с другим принтом — в частности, особенно в моде сочетание полоска + цветочный принт. По большому счёту, ограничений нет, но если вы не чувствуете себя слишком уверенно, подбирая комплект с разными принтами, стоит постараться придерживаться одной цветовой гаммы или выбирать хорошо гармонирующие друг с другом цвета.

Фото: Asos

Фото: Asos

Фото: Asos

Фото: Topshop

3. Оверсайз

Оверсайз по-прежнему в моде, и футболок это тоже касается. К ним же можно применить основные правила выбора и сочетания одежды оверсайз. Для достижения оптимального эффекта выбирайте вещь на 2-3 размера больше вашего (не меньше и не больше); в первую очередь ориентируйтесь на нейтральные цвета (научившись носить и комбинировать нейтральный оверсайз, можно взяться и за более яркие варианты); расставляя акценты, помните, что оверсайз сам по себе является таковым, и не перегружайте образ.

Фото: Asos

Фото: Topshop

Фото: Uniqlo

Фото: Zara

4. Футболка с логотипом

Гигантские логотипы, украшающие футболки (и не только), вернулись в нынешнюю моду из 90-х и начала 2000-х. Разница в том, что ныне «кричащее» лого — это не претенциозное заявление о происхождении вещи, а довольно ироничное высказывание. Для офисного дресс-кода футболка с большим логотипом подойдёт не слишком, а для комплекта в стиле кэжуал — вполне.

Фото: Forever21

Фото: Asos

Фото: НМ Фото: НМ 5. Футболка с тотальным принтом

Цветочный, тропический, животный, «морской», абстрактный — модная футболка может быть украшена любым пёстрым или спокойным принтом, но особенно в тренде принт тотальный, покрывающий всю вещь (или большую её часть). Такую футболку комбинировать немного сложнее, чем однотонную, но она более универсальна, чем футболка, например, с «отдельно стоящим» рисунком или лого. Составляя комплект, пользуйтесь основными рекомендациями по комбинированию вещей с принтом.

Фото: Asos

Фото: Asos

Фото: Asos

Фото: D&G