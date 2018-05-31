Анна Нетребко показала, как носить смелое мини женщинам после сорока

@anna_netrebko_yusi_tiagoАнна Нетребко показала, как носить смелое мини женщинам после сорокаПо мнению поклонников, Анна Нетребко (46) является примером талантливой и по-настоящему роскошной женщины с формами. Оперная певица не раз говорила, что категорически против диет — она полностью довольна своим телом. Знаменитость не из тех, кто будет портить себе настроение из-за парочки набранных килограммов. Если нужно чуть похудеть, достаточно начать больше двигаться. За передвижениями Нетребко и ее супруга по миру следят тысячи поклонников. А женская аудитория еще и с удовольствием оценивает многочисленные образы певицы. На днях Нетребко пригласила всех на бесплатный концерт в Шенбруннский парк в Вене и заодно продемонстрировала летний look — короткое платье с принтом в стиле поп-арт.

Удачная модель мини-платья подчеркнула стройные длинные ноги певицы. Секрет также в юбке-трапеции, которая отвлекает от бедер и зрительно делает талию уже. Такой фасон является классическим, а значит, актуален всегда. Принт на платье — дело исключительно вкуса. Если у тебя красивые ноги, не отказывай себе в мини. Фолловеры дивы остались в восторге от ее образа: «Ноги потрясающе красивые!», «Вам только в мини и ходить!», «Анна, выглядите как королева, не меньше!».

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Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 30 Май 2018 в 10:44 PDT