Мода в K-Pop или K-Pop в моде: как корейские группы вместе с музыкальным Олимпом завоевали еще и модный 

EXO Симпатичные корейские мальчики, не брезгающие подкрасить глаза черной подводкой, от чего, надо заметить, выглядят еще более привлекательно, танцуют зажигательные танцы в клипах, которые смотрят по 200 миллионов человек, и носят люкс. К примеру, в музыкальном видео на песню «Ko Ko Bop», который один мог бы удостоиться самой главной модной премии, ребята разгуливают в рубашках и поло Saint Laurent. Чанёль отлично себя чувствует в белой рубашке Celine с цветочным принтом, а Valentino достался Бэкхёну.

До 2015 года группа, в основном, одевалась, как дети-близнецы: в одинаковые костюмы. Но потом внезапно решили погрузиться в удивительный мир fashion поглубже и в этом преуспели. Теперь группу называют одной из самых стильных в Корее (а мы считаем, что и во всем мире), а каждый участник (их сейчас 9) одевается в своем персональном стиле, но все вместе они гармонируют, как один.

Из брендов: микс Louis Vuitton , Dries Van Noten, Vetements, Supreme, Balenciaga, архивные вещи Helmut Lang и, конечно, любимый Gosha. Все это в перемешку с корейскими брендами, среди которых Heich Es Heich. Лейблы на одежде помогают создать отполированные и стильные луки: немного миллитари, кожаные куртки, обтягивающие брюки, грубые ботинки, расстегнутые рубашки, сочетание различных принтов и пастельные оттенки. О цвете волос вообще можно слагать легенды. One Direction, скажем вам, нервно курят в сторонке. «Someone call the doctor im getting an exo overdose» (кто-нибудь, вызовите врача, у меня передозировка EXO — прим. SNC), — пишут фанаты в комментариях. Кажется, у нас тоже…