Мода в K-Pop или K-Pop в моде: как корейские группы вместе с музыкальным Олимпом завоевали еще и модный

EXO Симпатичные корейские мальчики, не брезгающие подкрасить глаза черной подводкой, от чего, надо заметить, выглядят еще более привлекательно, танцуют зажигательные танцы в клипах, которые смотрят по 200 миллионов человек, и носят люкс. К примеру, в музыкальном видео на песню «Ko Ko Bop», который один мог бы удостоиться самой главной модной премии, ребята разгуливают в рубашках и поло Saint Laurent. Чанёль отлично себя чувствует в белой рубашке Celine с цветочным принтом, а Valentino достался Бэкхёну.

До 2015 года группа, в основном, одевалась, как дети-близнецы: в одинаковые костюмы. Но потом внезапно решили погрузиться в удивительный мир fashion поглубже и в этом преуспели. Теперь группу называют одной из самых стильных в Корее (а мы считаем, что и во всем мире), а каждый участник (их сейчас 9) одевается в своем персональном стиле, но все вместе они гармонируют, как один.

Из брендов: микс Louis Vuitton , Dries Van Noten, Vetements, Supreme, Balenciaga, архивные вещи Helmut Lang и, конечно, любимый Gosha. Все это в перемешку с корейскими брендами, среди которых Heich Es Heich. Лейблы на одежде помогают создать отполированные и стильные луки: немного миллитари, кожаные куртки, обтягивающие брюки, грубые ботинки, расстегнутые рубашки, сочетание различных принтов и пастельные оттенки. О цвете волос вообще можно слагать легенды. One Direction, скажем вам, нервно курят в сторонке. «Someone call the doctor im getting an exo overdose» (кто-нибудь, вызовите врача, у меня передозировка EXO — прим. SNC), — пишут фанаты в комментариях. Кажется, у нас тоже…

BTS Если просмотры клипов EXO пока не перешагивают отметку в 200 миллионов, то BTS готовы вот-вот достигнуть и целых четыре сотни (Тейлор Свифт, подвинься!). Собственно, незнающий (а мы такими и были) сразу и не отличит одну группу от другой, однако, посмотрев пару видео, вы даже выберете себе любимчика. Это может быть Чон Хосок в панамке, белокурые Мин Юнги и Пак Чимин или лидер группы — самый старший и главный Ким Намджун.

Ребята из BTS сейчас завоевывают Соединенные Штаты: они стали первым K-Pop бэндом, который выступил на American Music Award (2017), а также украсили обложку журнала Billboard. А новый альбом группы под названием «Love Yourself» принес им первое место в чарте Billboard Artist 100. BTS также заняли первую строчку Billboard 200 (с чем их даже президент поздравил), обойдя малышку Cardi B и Post Malone.

Розовые волосы, кожаные брюки, рубашка в полоску и объемный бомбер — стандартная униформа участников бенда. А еще половину из них не увидишь без банданы на голове или цветных линз для глаз. Именно таким магическим взглядом они завоевывают сердца поклонниц по всему миру. А еще они задорно танцуют в одежде из последних коллекций Supreme во время выступления на шоу Jimmy Kimmel Live! и спортивных костюмах adidas, на которые мы уже копим деньги. Ну, а длинная сережка в одном ухе (у некоторых она еще и с пирсингом в носу соединяется) и панамка — неотъемлемая часть гардероба любого, кто хочет преуспеть в K-Pop. Если не знаете корейский, то поговорить получится только с лидером группы (он выучил английский благодаря сериалу «Друзья»). На остальных, в принципе, достаточно просто смотреть.

BIGBANG

Легендарная корейская мужская группа, которая образовалась в далеком 2006 годом. За годы своего существования ребята успели сменить до десятка причесок и цветов волос. В клипах исполнители одеваются в лучших традициях Migos, катаются на подпрыгивающих кабриолетах и рокерских байках, танцуют в расстегнутых жилетах, меховых шубах, обожают обтягивающие кожаные брюки, леопардовый принт, бомберы, цветные пиджаки (Gucci, разумеется) стильные очки и немного макияжа (или много). Правда, сейчас парни ушли на хиатус, ибо государственный долг зовет (служба в армии). А после возвращения их ждет большая конкуренция со стороны подрастающих K-Pop -звезд.