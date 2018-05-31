Ещё
Валерия и Иосиф Пригожин, Яна Рудковская и другие на открытии бутика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерия и Иосиф Пригожин, Яна Рудковская и другие на открытии бутика 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера в «Крокус Сити Молле» открылся pop-up магазин Louis Vuitton, в котором в течение следующих двух месяцев можно будет приобрести одежду из коллекции, приуроченной Кубку мира по футболу FIFA 2018. Модное событие не смогли пропустить отечественные звезды. Среди приглашенных были Валерия и Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, Диана Арбенина, Эмин Агаларов, Ольга Орлова и другие.
Ольга Орлова
Яна Рудковская предпочла для светского выхода образ Снегурочки. Белую рубашку и мятную короткую юбку она дополнила длинным плащом с холодным арктическим орнаментом. Валерия, наоборот, выбрала яркие краски. Певица появилась на мероприятии в черно-желтой полосатой блузке, джинсах и ярко-красных туфлях.
Ольга Орлова
Яна Рудковская
Диана Арбенина
Ольга Орлова
ST с супругой
Валерия
Валерия и Иосиф Пригожин
Марк Тишман
Артем Комаров
Эмин Агаларов
Журнал ОК!: последние новости
Пэрис Джексон раскритиковала модный показ Dior Пиппа Миддлтон подогрела слухи о беременности, показав подросший живот Синди Кроуфорд снялась в причудливых нарядах: фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо8
Как беременная Королева рассталась с мужем59
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»1
Йогиня тренирует только голых учеников72
Как уговорить его на куннилингус3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение