Валерия и Иосиф Пригожин, Яна Рудковская и другие на открытии бутика 

Вчера в «Крокус Сити Молле» открылся pop-up магазин Louis Vuitton, в котором в течение следующих двух месяцев можно будет приобрести одежду из коллекции, приуроченной Кубку мира по футболу FIFA 2018. Модное событие не смогли пропустить отечественные звезды. Среди приглашенных были Валерия и Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, Диана Арбенина, Эмин Агаларов, Ольга Орлова и другие.
Ольга Орлова
Яна Рудковская предпочла для светского выхода образ Снегурочки. Белую рубашку и мятную короткую юбку она дополнила длинным плащом с холодным арктическим орнаментом. Валерия, наоборот, выбрала яркие краски. Певица появилась на мероприятии в черно-желтой полосатой блузке, джинсах и ярко-красных туфлях.
Ольга Орлова
Яна Рудковская
Диана Арбенина
Ольга Орлова
ST с супругой
Валерия
Валерия и Иосиф Пригожин
Эмин Агаларов