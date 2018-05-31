Валерия и Иосиф Пригожин, Яна Рудковская и другие на открытии бутика

Яна Рудковская, Диана Арбенина, Эмин Агаларов, Вчера в «Крокус Сити Молле» открылся pop-up магазин Louis Vuitton, в котором в течение следующих двух месяцев можно будет приобрести одежду из коллекции, приуроченной Кубку мира по футболу FIFA 2018. Модное событие не смогли пропустить отечественные звезды. Среди приглашенных были Валерия и Иосиф Пригожин Ольга Орлова и другие. Ольга Орлова Яна Рудковская предпочла для светского выхода образ Снегурочки. Белую рубашку и мятную короткую юбку она дополнила длинным плащом с холодным арктическим орнаментом. Валерия, наоборот, выбрала яркие краски. Певица появилась на мероприятии в черно-желтой полосатой блузке, джинсах и ярко-красных туфлях. Ольга Орлова Яна Рудковская Диана Арбенина Ольга Орлова ST с супругой Валерия Валерия и Иосиф Пригожин Марк Тишман Артем Комаров Эмин Агаларов