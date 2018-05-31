Джентльмены предпочитают блондинок: белокурые красавицы сводят мир с ума

В наше время ничего не изменилось, и белокурые красотки все также остаются иконами стиля, женственности и сногсшибательности.

Снимки самых известных блондинок смотрите в нашей фотоленте.