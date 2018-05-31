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Джентльмены предпочитают блондинок: белокурые красавицы сводят мир с ума
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Джентльмены предпочитают блондинок: белокурые красавицы сводят мир с ума
Sputnik Узбекистан
1 час назад
Женский форум
Фото:
Sputnik Узбекистан
В наше время ничего не изменилось, и белокурые красотки все также остаются иконами стиля, женственности и сногсшибательности.
Снимки самых известных блондинок смотрите в нашей фотоленте.
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