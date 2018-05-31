4 идеи для макияжа на выпускной

Какой сделать мейкап на выпускной? Самые лучшие варианты уже в нашей подборке.

Цветные смоки

Даже если ты решишь сделать смоки, помни, что твой макияж в целом не должен быть перегруженным. «Не переусердствуй с контурингом. Лучше вовсе от него отказаться, чем просто расчертить себе лицо, — подчеркивает Анастасия Ню, визажист салона красоты Marfa Make Up. — Смоки можешь сделать бронзовыми — очень актуально в этом сезоне (не зря звезды для выхода в свет выбирали именно такой макияж глаз)».

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«Хороший вариант для вечернего образа — терракотовые смоки. Выбирая такой смелый оттенок, не забудь про внутреннюю подводку век — тогда взгляд получится более открытым и выразительным, — делится Лина Дембикова, основатель сервиса по аренде платьев Dress Up Bar и бьюти-бара Call me, baby. — А еще хорошо будут смотреться матовые пастельные смоки. Для их создания возьми розовые тени и хорошо их растушуй. А после подведи глаза по внутреннему веку белым каялом и желтыми тенями».

Сияющий макияж

Мейкап с блеском — пожалуй, самый актуальный тренд этого лета. «Так что никак не обойтись без хайлайтера. Наноси его на скулы, спинку носа, под бровь, арку над губой, и при желании можешь даже добавить капельку на верхнее веко, — уточняет Анастасия Ню. — А для губ, конечно, используй блески и помады с шиммером».

«Для создания нежного праздничного мерцающего макияжа тебе пригодится косметика с эффектом голографии: например можешь использовать мерцающие жидкие блески в качестве финиша на матовой помаде и получишь необычный сверкающий оттенок, другой вариант — смешай блеск с кремом и нанеси на веки», — советует Лина Дембикова.

Цветные стрелки

«Стрелки — идеальный акцент в твоем праздничном макияже. Ты можешь выбрать графические цветные или однотонные — любые на свой вкус, — рассказывает Джанет, стилист Ma&Mi. — Также можешь дополнить их дымчатыми смоки или блестками. Экспериментируй как угодно, и ты точно не останешься незамеченной».

Цветная дымка на глазах

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Чтобы создать мягкий и воздушный «дымчатый» макияж, используй контрастные оттенки теней, например розовые и голубые. «Идеальная симметрия здесь не нужна, поэтому тщательно растушевывай каждый слой, чтобы получилось цветное облако», — советует Лина Дембикова.

Три главных совета для выпускниц

1. Чтобы не выглядеть старше своего возраста, избегай ярких контрастных акцентов.

2. Чтобы макияж продержался как можно дольше, используй устойчивую базу под тональную основу и не забудь про фиксирующий спрей для мейкапа.

3. Если не хочешь, чтобы на фотографиях у тебя блестело лицо, не забудь взять с собой матирующие салфетки.

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