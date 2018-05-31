Walk of Shame и Alexander Terekhov создали вещи для футбольной коллекции Yoox 

На онлайн-платформе Yoox начались продажи коллекции #yooxsoccercouture, которая посвящена футболу и создана при поддержке футбольного журнала Sepp. Ее для ритейлера придумали 14 дизайнеров из разных стран. Среди них — российские бренды Walk of Shame и Alexander Terekhov. Также над вещами из коллекции работали Vivienne Westwood, Koché, Delpozo, Ottolinger, Marques’Almeida, Y/Project и другие. Часть прибыли от продажи коллекции передадут в фонд футболиста Александра Кержакова «Звезды детям», который оказывает медицинскую помощь детям и использует спорт как инструмент социализации трудных подростков.