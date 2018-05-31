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«Как подросток»: поклонники хотят узнать секрет молодости Екатерины Климовой
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«Как подросток»: поклонники хотят узнать секрет молодости Екатерины Климовой 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Многодетная мать и просто очаровательная актриса Екатерина Климова нечастый гость на светских мероприятиях. Однако каждый выход знаменитости неизбежно привлекает к себе внимание публики благодаря не только ее утонченной женственности, но и элегантности, с которой она носит вещи любого стиля.
На днях актриса Екатерина Климова стала гостьей на презентации новой коллекции известного бренда, для посещения которой выбрала довольно скромный, но интересный образ. 40-летняя телезвезда появилась перед публикой в серых брюках с оригинальным цветочным принтом и нежно-сиреневом мягком джемпере. Белые кеды и розовый клатч удачно завершили весенний стиль актрисы. Многие поклонники искренне поразились умению многодетной матери выглядеть очаровательно юной и обезоруживающе нежной в любом из своих образов.
«Она в курсе вообще, что все вокруг стареют со временем?» «Само воплощение стиля! Хоть бы один провальный выход» «Интересно, она без макияжа такая же красотка?» «Как подросток. Очень милая и красивая» «Может без косметики она выглядит старше…» «Очень красивая женщина. Красота не подвластная времени», — не скупились на комплименты интернет-пользователи.
Стоит отметить, что актриса часто получает в сети комплименты, связанные с ее «вечной молодостью». Многие поклонники даже утверждают, что она выглядит не старше свой 16-летней дочери Елизаветы. Напомним, что Екатерина воспитывает четверых детей со своим третьим мужем актером Гелой Месхи, который ее младше на восемь лет. Впрочем, по словам самой Климовой, разница в возрасте не имеет значения, когда в семье царит гармония.
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